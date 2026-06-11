Desconcierto entre los bloques aliados y oficialistas por las inconsistencias de Adorni

La declaración jurada de Manuel Adorni y su posterior explicación pública puso en un estado de incomodidad y desconcierto a los diputados del oficialismo y sus aliados que sostuvieron la defensa del jefe de gabinete en el recinto. Las posiciones se dividen entre los que en privado le sueltan la mano y los que intentan amortiguar su caída.

“Nos mintió a todos acá en la cara”, sostuvo un diputado aliado que hasta ahora evitó acompañar las iniciativas de la oposición contra el exvocero. Ese espacio pasó de defenderlo en el recinto a evaluar qué hacer ante el pedido de moción de censura que motorizan un grupo de legisladores de la oposición. “Nos deja mal parados a los que lo respaldamos en el Congreso”, se sincera.

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Un aliado se preguntaba si existe alguna sanción aplicable por haberle mentido a la Cámara de Diputados cuando hizo su informe de gestión y dijo que tenía todos sus bienes registrados.

En La Libertad Avanza no hay una línea discursiva trazada. “Es muy normal de la clase media tener un canuto en tu casa. No es nada extraño. Cualquiera con una empresa maneja cifras similares, 200.000 dólares es plata pero a su vez no lo es”, matizaba un oficialista.

Además, lamentan que este episodio opacó el espíritu de la Ley de Inocencia Fiscal, a la que siguen defendiendo pese a la decena de funcionarios del gobierno que se acogieron. “La ley de inocencia fiscal está bien hecha. Una cosa es la legalidad y otra la ética. Esta ley es necesaria para la gente y para que se muevaa economía”, argumentaron.

Se recordó además que en el primer blanqueo promovido por Javier Milei se excluían a funcionarios, exfuncionarios y sus familiares con hasta 10 años de antigüedad. "Queríamos cagar a los kukas”, admitieron.

También admitieron que las cifras mencionadas por Adorni superaban lo explicable. Entre algunos de ellos circularon chats con chistes, ironías y stickers alusivos a las explicaciones que Adorni brindó en televisión. “Está en nuestra idiosincrasia el contrabando y la evasión. La historia del Virreynato del Rio de la Plata con la discusión en torno al puerto así lo indica”, defendió un libertario.

En el PRO reina el silencio. El bloque que conduce Cristian Ritondo se ha completado como un anexo de LLA decidió por ahora no emitir declaraciones ni habilitar contactos con los periodistas. El jefe del espacio en el Senado, Martin Goerling, pidió que Adorni acuda a brindar su informe de gestión reglamentario a la Cámara Alta sin hacer referencia a su opaco crecimiento patrimonial.

En el radicalismo por ahora evitan un pronunciamiento. “Definen los gobernadores”, deslizaron en el espacio y, salvo que exista una decisión desde esos ámbitos por ahora esquivarán un posicionamiento.