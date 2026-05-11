Bien argenta: emoción en el folklore por el mensaje de Soledad Pastorutti en el Día del Himno Nacional

La Sole dedicó un posteo al Himno Nacional Argentino.

Soledad Pastorutti volvió a manifestar su profundo lazo con la identidad nacional al pronunciarse en sus redes sociales en el marco del Día del Himno Nacional Argentino. La artista santafesina compartió una historia en su cuenta de Instagram que rápidamente captó la atención de los fans del folklore.

La publicación estuvo musicalizada por una emotiva versión de la canción patria interpretada por ella misma, reafirmando su rol como una de las voces más representativas del país. Cabe recordar que la cantante de Arequito cuenta con una versión del Himno Nacional grabada en estudio, la cual destaca por su potencia vocal y un respeto por la estructura original.

Esta grabación se convirtió en una referencia para distintos actos y celebraciones, consolidando su lugar como una referente indiscutida a la hora de ponerle voz a los símbolos máximos de nuestra cultura. A lo largo de su extensa trayectoria, La Sole ha tenido el honor de entonar las estrofas del Himno en momentos de gran relevancia social y deportiva.

Su voz ha resonado en estadios colmados antes de importantes encuentros de la Selección Argentina, logrando transmitir una mística especial que une a miles de personas. Estos hitos han marcado hitos en su carrera, demostrando que su figura trasciende los géneros musicales para convertirse en un emblema de la argentinidad.

La Sole, en vivo.

Además de los escenarios deportivos, su versión del Himno ha llegado a la pantalla chica en programas de altísima popularidad, como los históricos ciclos de Susana Giménez. En dichas presentaciones, Soledad ha logrado emocionar a audiencias masivas, llevando la canción nacional a los hogares con una solemnidad y una pasión que ya son su sello personal.

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Esta canción es una pieza fundamental del cancionero popular argentino, funcionando como un tributo directo a la figura de Atahualpa Yupanqui. Aunque la composición pertenece a la autoría de Horacio Guarany, la obra alcanzó una dimensión masiva gracias a la interpretación de Soledad Pastorutti, quien la incluyó en su álbum debut tras irrumpir con fuerza en la escena nacional a mediados de los años noventa.

La grabación se realizó en 1996 como parte del disco Poncho al Viento, poco después de que una joven Soledad de 15 años fuera consagrada en el Festival de Cosquín. Su enfoque enérgico y renovador permitió que el legado de Yupanqui trascendiera hacia nuevos públicos, logrando que el folklore recuperara protagonismo en las listas de ventas con más de 900.000 unidades vendidas.

Esta versión no solo definió la identidad artística de la cantante de Arequito, sino que también actuó como un puente generacional que revitalizó el género. El éxito de la canción radicó en su capacidad para amalgamar la tradición de Guarany con la potencia vocal de una artista que comenzaba a liderar un movimiento de renovación folklórica.