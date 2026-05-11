Lo encontraron muerto en su casa: conmoción por la partida de un famoso conductor a los 35 años

Una reconocida figura de la televisión fue hallada muerta en su vivienda y el caso aún es un misterio.

Jake Hall, conocido por su participación en la popular serie de televisión The Only Way Is Essex (TOWIE), fue hallado muerto en una vivienda vacacional de Santa Margalida, en la isla española de Mallorca. La noticia se confirmó gracias a sus familiares y las autoridades siguen con la investigación del caso, que habría ocurrido luego de un accidente doméstico.

Según informó The Sun, la policía recibió un aviso por la mañana del miércoles y se dirigieron a la propiedad privada que se encontraba al norte de la isla. Cuando llegaron, los oficiales encontraron a Jake Hall, de 35 años, sin signos vitales y con graves heridas en la zona de la cabeza.

Además, un vecino de la propiedad declaró al diario Última Hora que escuchó un fuerte ruido que lo despertó horas antes de que llegara la policía: “Empecé a escuchar un ruido muy fuerte, como si estuvieran taladrando algo. Sentí que las paredes vibraban. Pararon después de unos cinco minutos y luego me quedé dormido”, aseguró.

Durante la investigación del caso, se interrogaron a seis personas que se encontraban dentro de la propiedad: cuatro hombres y dos mujeres. Asimismo, una fuente policial afirmó qué: “Nos centramos en la teoría de que la víctima murió en un trágico accidente tras golpear su cabeza contra la puerta de cristal, pero aún es demasiado pronto para afirmar con certeza qué ocurrió”. Sin embargo, hasta el momento no se registraron arrestos.

Jake Hall, la estrella de televisión que falleció de manera misteriosa

Jake Hall inició su camino en la fama en el 2015, tras su incorporación al elenco de TOWIE, el exitoso reality show de ITV donde la audiencia acompañó durante años su relación sentimental con la también participante, Chloe Lewis. Asimismo, se fue adentrando en el mundo de la moda e intentó formar una carrera con su marca de ropa masculina, Prevu.

El fallecimiento del artista aún sigue siendo un misterio y los medios siguen con el caso. El gobierno británico confirmó su conocimiento del caso. “Estamos apoyando a la familia de un ciudadano británico que ha fallecido en España y estamos en contacto con las autoridades locales”, señaló un portavoz de la Cancillería.