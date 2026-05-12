Susto en Telefe: el accidente que sufrió una participante de Pasapalabra al aire

Accidente en Telefe.

Un momento inesperado generó preocupación en los estudios de Telefe cuando una de las invitadas de Pasapalabra protagonizó un accidente en plena grabación que dejó a todos en shock, aunque terminó con risas.

¿Quién fue la participante de Pasapalabra que se accidentó?

La protagonista fue Solange Abraham, quien había sido convocada para participar de un especial junto a otros ex compañeros de Gran Hermano Generación Dorada. Lo que debía ser una jornada distendida terminó teniendo un momento tan tenso como viral.

Solange Abraham se cayó en Pasapalabra.

Todo ocurrió cuando el programa ya transitaba uno de sus tramos más relajados. En medio del entusiasmo por el juego y la complicidad con sus compañeros, Solange intentó salir de detrás de los escritorios para sumarse a un festejo grupal.

La caída de Solange Abraham

Sin embargo, no vio un escalón y terminó protagonizando una fuerte caída que sorprendió a todos los presentes. La situación fue tan inesperada que por un instante se generó silencio en el estudio antes de que llegaran las reacciones.

Entre quienes estaban cerca se encontraban Iván de Pineda y Brian Sarmiento, que no pudieron ocultar su sorpresa al ver el golpe de la participante.

Afortunadamente, el susto no pasó a mayores y la propia Solange decidió tomarse la situación con humor. De hecho, horas después compartió el video del momento en sus redes sociales y eligió reírse de lo ocurrido.

“Escalón: 1, yo: 0”, escribió con ironía, acompañando las imágenes que rápidamente empezaron a circular entre los seguidores del programa.

El episodio no solo generó preocupación en el instante del golpe, sino que también se volvió uno de los momentos más comentados del día, especialmente por la naturalidad con la que la participante se recuperó y le bajó dramatismo a la caída.