La Pastoral Judicial reunió a magistrados y organizaciones sociales en un debate sobre vulnerabilidad y justicia

En el marco de los espacios de diálogo impulsados por la Pastoral Judicial, este sábado 9 de mayo se realizó en el Cottolengo Don Orione de Claypole una nueva jornada de “Diálogos por una justicia más humana”, un ciclo que se desarrolla desde 2024 con la participación de referentes del Poder Judicial, organizaciones sociales y miembros de la Iglesia. La iniciativa dio lugar a la elaboración de las denominadas “Reglas Papa Francisco para el trato judicial de personas excluidas”, orientadas a promover prácticas institucionales con mayor sensibilidad social.

La actividad fue encabezada por Eduardo García, referente de la Pastoral Judicial, junto al padre Aníbal Quevedo, responsable del Cottolengo Don Orione, una de las obras más reconocidas en el acompañamiento de personas con discapacidad en situación de extrema vulnerabilidad. El encuentro comenzó con una recorrida por los hogares y espacios de atención de la institución, donde los participantes conocieron el trabajo cotidiano de cuidado, alojamiento y contención que se sostiene desde hace décadas.

Durante la jornada también se puso el foco en la situación del sector de discapacidad, sobre el que se advirtió por una crisis “terminal” vinculada al desfinanciamiento estatal y al incumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad aprobada por el Congreso en dos oportunidades. En ese marco, los organizadores remarcaron la necesidad de garantizar respuestas urgentes frente al deterioro de las condiciones de atención.

El encuentro incluyó testimonios de vida, intercambios comunitarios y una ronda de diálogo centrada en las “Reglas Papa Francisco para el trato humano de personas excluidas”, una propuesta que busca acercar el ámbito judicial a realidades de alta vulnerabilidad social y promover una mirada más integral sobre la exclusión. “Creemos profundamente que la justicia se vuelve verdaderamente humana cuando es capaz de dejarse interpelar por quienes viven en los márgenes”, señalaron los organizadores.

En esa línea, el obispo García retomó una frase habitual del Papa Francisco: “La realidad se comprende mejor desde la periferia que desde el centro”. La jornada contó con la participación de magistrados, funcionarios judiciales y representantes institucionales de distintos niveles, entre ellos integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, fiscales, jueces y autoridades del propio Cottolengo.

El Cottolengo Don Orione de Claypole es una referencia histórica en el trabajo con personas con discapacidad severa y necesidades complejas de apoyo. Allí viven y son acompañadas personas sin red familiar o atravesadas por situaciones extremas de fragilidad social y sanitaria, en un modelo de atención integral que combina asistencia, cuidado cotidiano y acompañamiento comunitario.

Los “Diálogos por una justicia más humana” se consolidan como un espacio de encuentro entre el sistema judicial, organizaciones sociales y la Iglesia, con el objetivo de promover una mayor cercanía con las realidades sociales más vulnerables y fortalecer una mirada centrada en las periferias.