La selección checa confía en la experiencia en su regreso al Mundial

Imagen de archivo del futbolista checo Tomas Soucek, del West Ham United, durante un partido de la Premier League ante el Brentford, en el GTech Community Stadium, Londres, Reino Unido.

​La República Checa dio a conocer este martes su lista preliminar para el Mundial, ‌que se apoya ‌en gran medida en jugadores veteranos de la selección nacional, encabezados por el centrocampista del West Ham Tomas Soucek, mientras se preparan para regresar al torneo tras una ausencia de 20 años.

La lista ampliada de 54 jugadores también incluye ​al delantero ⁠del Slavia de Praga Tomas Chory y ‌al centrocampista David Doudera, quienes recibieron sendas ⁠tarjetas rojas en el ⁠derbi del fin de semana, que fue suspendido después de que los aficionados irrumpieran en el campo ⁠y fueran posteriormente expulsados del club.

La ​selección, dirigida por Miroslav Koubek, de ‌74 años, se enfrentará ‌a Kosovo el 31 de mayo en Praga ⁠antes de partir hacia una concentración en Nueva Jersey para prepararse para el torneo que se disputará en Canadá, Estados Unidos y ​México.

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Koubek ‌se hizo cargo de la selección tras una sorprendente derrota en la fase de clasificación ante las Islas Feroe y guio a los checos a través de la ⁠repesca hasta su primera participación en un Mundial desde 2006.

Los jugadores que participaron en las victoriosas eliminatorias contra Irlanda y Dinamarca conforman el núcleo de la plantilla, entre ellos el defensa del Wolverhampton Ladislav Krejci, el centrocampista del Olympique de Lyon Pavel ‌Sulc y Vladimir Darida, de 35 años, que juega en la primera división checa con el Hradec Kralove.

El delantero del Hoffenheim Adam Hlozek, que ha tenido problemas de lesiones, también regresa, y ‌el centrocampista del Sparta de Praga Hugo Sochurek, de 17 años, tendrá la oportunidad de debutar con ‌la selección.

Los checos ⁠comienzan su andadura en el Mundial contra Corea del Sur en el ​Grupo A el 12 de junio, antes de enfrentarse a los coanfitriones México y Sudáfrica.

Con información de Reuters