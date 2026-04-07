Se lesionó Montiel: cuáles son las variantes de Quinteros en Independiente para enfrentar a Boca

Se lesionó Montiel: qué variantes tiene Independiente para reemplazarlo de cara al partido contra Boca Juniors.

Después de la victoria por 1 a 0 en el Clásico de Avellaneda ante Racing, Independiente deberá afrontar otro complicado compromiso por el Torneo Apertura 2026 cuando este próximo sábado visite a Boca Juniors en La Bombonera. Para este duelo, el entrenador Gustavo Quinteros no podrá contar con Santiago Montiel, una de las figuras en el triunfo contra la 'Academia', ya que se resintió de una lesión muscular que sufrió en su isquiotibial izquierdo en febrero.

El DT del 'Rojo' deberá, de esta manera, pensar en un reemplazo para el extremo con pasado en Argentinos Juniors, quien tampoco jugará contra Defensa y Justicia en la fecha 15 y recién podría regresar para la última jornada ante Deportivo Riestra. Si bien llegaría con tiempo de sobra para recuperarse de cara a los playoffs, la baja de Montiel es un fuerte contratiempo para el equipo que lucha por meterse entre los primeros ocho de su zona.

Las variantes que puede usar Quinteros para reemplazar la baja de Montiel por lesión

Matías Abaldo

El uruguayo de 21 años se perfila como la alternativa natural para reemplazar a Montiel en el once titular: tras cumplir la fecha de suspensión por la expulsión que sufrió frente a Talleres de Córdoba, el ex Gimnasia y Esgrima La Plata y Defensor Sporting ya se encuentra disponible. Lleva tres goles anotados en la presente edición del campeonato, el último frente a Instituto el 16 de marzo.

Abaldo lleva tres goles en este Torneo Apertura con el 'Rojo'.

Ignacio Pussetto

El ex Huracán no fue convocado al partido contra Racing por un golpe que recibió ante la 'Gloria', por lo que el cuerpo médico del club seguirá de cerca su evolución. En caso de darle el alta, también puede convertirse en una alternativa para Gustavo Quinteros en ese sector del campo de juego.

La inflexibilidad táctica de Quinteros, un condicionante para Independiente de cara al futuro

Al igual que durante su paso por Vélez Sarsfield, el técnico de 61 años adoptó diversas formaciones pero siempre mantuvo como constante la presencia de dos extremos en sus esquemas. A principio de año, probó un 4-2-3-1 y un 4-3-3 hasta asentarse en el 4-1-4-1 que repitió en los últimos encuentros. Si bien es un sistema dinámico y que se logra adaptar a la verticalidad de sus atacantes (junto con la presencia de Gabriel Ávalos como delantero de referencia), las lesiones pueden pasarle factura de cara a los próximos compromisos.

Cuándo juegan Independiente y Boca Juniors por el Torneo Apertura 2026

El partido entre Independiente y Racing Club por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 se jugará este sábado 11 de abril de 2026, a partir de las 19:30 (hora argentina) en el Estadio Alberto José Armando (La Bombonera). El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y TNT Sports para toda Argentina.

Independiente, por ahora adentro de los playoffs

Lo concreto es que, con estos tres puntos, el "Diablo" por ahora está en zona de clasificación a los octavos de final por la Zona A. Igualmente, está con lo justo en la tabla de posiciones y se le vienen compromisos complicados sobre el cierre de la etapa regular: dos clásicos más, ante Boca Juniors y San Lorenzo, más los duelos ante el encumbrado Defensa y Justicia y el decaído Deportivo Riestra.

El fixture de Independiente: los próximos partidos