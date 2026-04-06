Procesaron al empresario Marcelo Porcel por abusar a 10 compañeros del colegio de sus hijos

Tras más de 20 meses de investigación, el hombre, de 51 años, solo dijo que era "inocente" y se había negado a responder cualquier pregunta

El empresario Marcelo Porcel fue procesado sin prisión preventiva acusado de abusar sexualmente de los compañeros de sus hijos en el Colegio Palermo Chico, la decisión fue tomada por el juez nacional en lo criminal y correccional Carlos Manuel Bruniard.

Pese a que Porcel fue señalado de organizar reuniones y fiestas donde cometió los abusos, Bruniard no dictó la prisión preventiva, pero sí le prohibió a Porcel salir del país y ausentarse de su domicilio por más de 24 horas. El empresario fue procesado por "abuso sexual gravemente ultrajante" contra 10 compañeros de la escuela de su hijo y "corrupción de menores" y producción de imágenes explícitas de un menor de 18 años con fines sexuales.

El magistrado consideró que el delito por el que acusan al empresario está agravado por haber sido cometido contra menores de 13 años, aprovechan la situación de guarda y que los delitos concurren entre sí. Además, ordenó la detención de su pasaporte.

La postura de Porcel

A mediados de marzo, Porcel había sido indagado por pedido del Fiscal Turano. Tras más de 20 meses de investigación, el hombre, de 51 años, solo dijo que era "inocente" y se había negado a responder cualquier pregunta. Además, antes de terminar el encuentro, el empresario señalado por 9 familias aseguró que próximamente presentará un escrito ante quienes lo investigan.

En el expediente figura que la acusación contra el empresario fue realizada por nueve familias, que lo señalaron por varios delitos contra 10 menores de edad, dos de ellos son hermanos, entre 2022 y 2024. Además, resta saber si se va a ingresar en la investigación la denuncia número 11 de otro joven que, hasta el momento, no se constituyó en la causa.

Todas las denuncias están agrupadas bajo la querella del abogado Pablo Gianotti que no había participado de la declaración del empresario porque no le había sido permitido. Las acusaciones que terminaron en la imputación judicial quedaron enmarcadas en la carátula: "abuso sexual gravemente ultrajante por la multiplicidad de víctimas, corrupción de menores agravada y producción de representaciones de menores de 18 años de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales".

¿De qué se lo acusa al empresario Marcelo Porcel?

En el primer dictamen, presentado en diciembre de 2025, el representante del Ministerio de Público le había atribuido siete casos de abusos, y el segundo, de febrero de este año, Turano había agregado las denuncias de otras tres victimas.

La investigación buscaba reconstruir las denuncias de los hechos que fueron señalados por las familias de los jóvenes y que habrían ocurrido entre 2022 y 2024, cuando el empresario habría organizado distintos encuentros, reuniones y fiestas en distintas locaciones del barrio de Retiro y Recoleta, donde el acusado vivía y trabajaba.

La hipótesis es que en los encuentros buscaba captar la confianza de los mejores, a quienes les convidaba alcohol y los incitaba a competir o a hacer apuestas online bajo la promesa de recibir dinero. De acuerdo a las denuncias, en esos episodios se los instaba a correr carreras en ropa interior y hasta hubo casos en donde el acusado le hacía masajes a los menores.

Tras la acumulación de denuncias y luego de que trascendiera el caso, el Juez Bruniar llevó adelante distintos allanamientos y tras el secuestro y peritaje de celulares y computadoras se encontró imágenes de menores de edad, uno duchándose y otro cambiándose, que fueron reconocidas por uno de los denunciantes y sus padres. Por eso, se agregó a la acusación la “producción de imágenes de menores de 18 años con fines sexuales”.

Además, los relatos en Cámara Gesell de los menores y las pericias realizadas por los especialistas del Cuerpo Médico Forense fueron concluyentes para que el Fiscal insista con la indagatoria y el Juez la avale luego de terminada la feria judicial de verano.