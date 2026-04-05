Bangladés lanza campaña de vacunación de emergencia ante propagación de brote de sarampión

​Bangladés puso en marcha el domingo una campaña de vacunación de emergencia dirigida a más ‌de un millón ‌de niños, ante el brote de sarampión que se está propagando rápidamente por todo el país.

Las cifras del Ministerio de Salud indican que hasta la fecha se han confirmado 17 muertes por sarampión, con 113 muertes sospechosas y más de ​7.500 casos sospechosos ⁠de infección en todo el país.

La campaña, liderada ‌por el Ministerio de Salud con ⁠el apoyo de UNICEF, la ⁠Organización Mundial de la Salud y Gavi, la Alianza para las Vacunas, comenzó en 18 distritos de ⁠alto riesgo, según un comunicado de prensa ​conjunto.

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Se está dando prioridad a los ‌niños de entre seis ‌meses y cinco años, en particular a aquellos ⁠que no han recibido la vacunación rutinaria y corren el mayor riesgo de sufrir complicaciones graves.

"UNICEF está profundamente preocupada por el fuerte aumento ​de los ‌casos de sarampión en todo Bangladés, lo que pone en grave peligro a miles de niños, especialmente a los más pequeños y vulnerables", afirmó Rana Flowers, representante de ⁠la organización en Bangladés.

"Este rebrote pone de manifiesto graves deficiencias en la inmunidad", añadió.

Los hospitales de varias regiones muy afectadas ya están saturados y funcionan con capacidad limitada, lo que suscita preocupación por una mayor propagación.

La Organización Mundial de la Salud dijo a ‌Reuters que el brote, que ahora abarca 56 de los 64 distritos de Bangladés, continuaría propagándose en los próximos días, pero probablemente se frenaría poco después de que se ponga en marcha la campaña ‌de vacunación.

"Esta campaña ayudará a evitar más pérdidas trágicas de vidas jóvenes", afirmó el Dr. Ahmed Jamsheed Mohamed, ‌representante del grupo ⁠en Bangladés.

Las autoridades indicaron que la campaña de vacunación de emergencia complementará los ​esfuerzos de inmunización rutinaria mientras las autoridades trabajan para contener el brote.

Con información de Reuters