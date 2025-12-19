En las últimas horas trascendió la noticia de que habían imputado a Marcelo Porcel, un empresario porteño, por presunto abuso sexual. Se trata de un hombre que se desarrolla profesionalmente en el ámbito nocturno y que está vinculado a la industria del entretenimiento, en el barrio de Palermo. Según consta en el expediente, existen al menos 10 denuncias de personas menores de edad, todos compañeros del colegio del hijo del magnate.

El caso se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo del juez Carlos Bruniard, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, cuyo titular es Pablo Turano.

El patrón de conductas del empresario que denunciaron los adolescentes

Según Noticias Argentinas, las víctimas describieron en las denuncias un patrón de conductas del empresario que incluía incentivos económicos y material digital. Con estos datos es que la Justicia intenta esclarecer el "modus operandi" del imputado.

Por un lado, hablaron de presuntos encuentros en distintas casas y oficinas, donde se les ofrecía alcohol y se les realizaban propuestas vinculadas con las apuestas online. También narraron situaciones de acoso y escenas incómodas que ocurrieron después de hacer actividades deportivas, muchas de ellas registradas en imágenes y videos que hoy forman parte del material del caso bajo peritaje.

Los adolescentes aportaron pruebas digitales que están bajo análisis. La Justicia también ordenó el secuestro de teléfonos y computadoras halladas en las propiedades del acusado durante los allanamientos, para someterlos a pericias informáticas.

Cuál es el estado de la investigación y cómo sigue la causa

Pese a la gravedad de las imputaciones, el empresario todavía no prestó declaración indagatoria. En gran parte, esto se debe a la reciente incorporación de un testimonio al expediente, que sería de un nuevo denunciante.

Como parte del desarrollo de la investigación, el juzgado dictó una prohibición de acercamiento del hombre denunciado a las presuntas víctimas, lo que le impide al empresario concurrir al colegio de su hijo y a un club social.

La situación procesal del imputado, sin embargo, es cautelosa. La Justicia lo autorizó a viajar al exterior por un compromiso familiar, después de evaluar que no existe riesgo de fuga. Mientras tanto, continúa la recolección de pruebas en el caso y el desarrollo de las entrevistas a los denunciantes, en Cámara Gesell.

Por último, aún se esperan los resultados de los peritajes informáticos que se hicieron sobre los dispositivos electrónicos secuestrados en los allanamientos. La comunidad educativa porteña sigue de cerca el caso, ya que ha generado una fuerte conmoción entre alumnos, padres, madres, directivos, docentes y profesores.