Trabajadores de estadio SoFi instan a FIFA a prohibir al ICE en el Mundial y amenazan con huelga

FOTO DE ARCHIVO-Estadio SoFi en Inglewood

Un sindicato que representa a unos 2.000 trabajadores del sector de alimentos en el ‌SoFi Stadium exigió el ‌lunes a la FIFA que mantenga a la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) al margen de las operaciones del Mundial en Los Ángeles, y advirtió de que los trabajadores podrían ir a la huelga.

Unite Here Local 11, que representa a cocineros, camareros y bármanes en ​el recinto de ⁠Inglewood, señaló que los trabajadores siguen sin contrato laboral ‌a solo semanas de la Copa del Mundo.

El sindicato ⁠presentó tres demandas a la FIFA ⁠y al dueño del estadio, Kroenke Sports & Entertainment: un compromiso público de que el ICE y la Patrulla Fronteriza no ⁠desempeñarán ningún papel en el torneo, protección para ​los puestos de trabajo y las condiciones ‌laborales de los afiliados, y ‌apoyo a la vivienda asequible para los trabajadores del ⁠sector.

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El director en funciones del Departamento de Seguridad Nacional, Todd Lyons, ha dicho que el ICE desempeñaría un "papel clave" en el Mundial, una perspectiva que, según el sindicato, pone ​en peligro ‌la seguridad de los trabajadores y los visitantes en Los Ángeles.

La FIFA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Los representantes del estadio SoFi se negaron a hacer declaraciones.

Local 11 dijo ⁠que también quiere garantías de que no se utilizarían la inteligencia artificial ni la automatización durante el torneo para eliminar puestos de trabajo sindicalizados.

El sindicato vinculó sus reivindicaciones laborales a preocupaciones más amplias sobre los costos de la vivienda en el área de Los Ángeles, particularmente en Inglewood, y pidió apoyo para ‌un fondo de vivienda para trabajadores y protección de las familias inmigrantes.

"La FIFA y sus patrocinadores corporativos se embolsarán miles de millones de Los Ángeles mientras se niegan incluso a reconocer a los cocineros, camareros y asistentes de gradas que ‌hacen posible este evento", dijo Kurt Petersen, copresidente del Local 11, en un comunicado.

El sindicato contó que había solicitado repetidamente reuniones con ‌la FIFA ⁠desde que Los Ángeles fue elegida como ciudad anfitriona, pero que había sido ignorado.

Los Ángeles acogerá ​ocho partidos del Mundial en el SoFi Stadium, el primero de ellos entre Estados Unidos y Paraguay el 12 de junio.

Con información de Reuters