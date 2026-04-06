SUAF de ANSES: requisitos y quiénes lo cobran en abril 2026

Cuánto pagan de asignaciones familiares

Con la llegada de abril de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos y condiciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), que alcanza a trabajadores registrados y otros grupos con ingresos formales. La prestación llega con un incremento del 2,9%, en línea con el último dato de inflación, y se consolida como un ingreso clave para millones de hogares.

El SUAF está destinado principalmente a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados que cumplen con determinados requisitos de ingresos. A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), este sistema no aplica retenciones mensuales y se cobra de manera directa.

Aumento del SUAF en ANSES

Quiénes pueden cobrar el SUAF y cuáles son los requisitos en abril de 2026

Por su parte, los trabajadores registrados que cobran asignaciones familiares a través del SUAF también reciben los valores actualizados. La asignación por hijo se ubica en $68.341, mientras que en el caso de hijos con discapacidad el monto asciende a $222.511. También se mantienen otros beneficios como la asignación prenatal, que tiene el mismo valor que la asignación por hijo, y el pago por cónyuge, que alcanza los $16.581.

Además, ANSES contempla asignaciones de pago único que también fueron actualizadas. Entre ellas se encuentran los montos por nacimiento, adopción y matrimonio, que representan ingresos importantes en momentos puntuales de la vida familiar.

SUAF anses: cuándo se paga en abril

En paralelo, ANSES también actualizó los límites de ingresos que determinan quiénes pueden acceder al sistema de asignaciones familiares. Desde abril, el ingreso individual máximo permitido es de $2.722.595, mientras que el ingreso familiar total no puede superar los $5.445.190.

Este punto es clave, ya que si uno de los integrantes del grupo familiar supera el tope individual, el beneficio se pierde automáticamente, incluso si el ingreso total del hogar se mantiene dentro del límite. En cuanto al calendario, ANSES ya definió las fechas de cobro, que como es habitual se organizan según la terminación del DNI del titular. Los pagos comienzan el 10 de abril para quienes tienen documentos finalizados en 0, y continúan de manera escalonada hasta el 23 de abril, cuando cobran los DNI terminados en 9.

De esta manera, a lo largo de esas dos semanas, los beneficiarios reciben sus asignaciones directamente en la cuenta bancaria declarada, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. En un contexto económico atravesado por la inflación, las asignaciones que paga ANSES continúan siendo una herramienta central para millones de familias.