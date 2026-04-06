El policía Juan Antonio Landolfi (43) fue encontrado muerto en su automóvil en el playón de la estación Merlo perteneciente al tren Sarmiento. Se trata de un efectivo de la Policía Federal que se desempeñaba dentro de la División de Sistemas Multitecnológicos, en donde se encargan de equipar a los patrulleros.

Actualmente, la investigación para esclarecer la causa de la muerte del hombre está a cargo del juez Juan Manuel Culotta del Juzgado Federal N° 3 de Morón y Mariana Sioli de la Secretaría N° 9. La Justicia Federal debe hacerse, en este caso, porque el individuo fue hallado en el terreno del ferrocarril.

Fue un cuidacoches el que encontró el cuerpo del agente y quien manifestó en su declaración no reconocer señales de violencia. Tenía una herida de arma de fuego a la altura de la sien. Inmediatamente llamó al 911 y una ambulancia llegó al lugar para comprobar si el policía aún continuaba con vida.

En diálogo con Primer Plano Online, fuentes de la investigación indicaron que Landolfi fue hallado "dentro de su auto, sin ningún tipo de signo de violencia y con su arma reglamentaria en la mano y el martillo montado".

La hipótesis que tiene la Justicia sobre la muerte del policía en Merlo

En este momento, la causa está caratulada como "averiguación de causales de muerte". Sin embargo, la hipótesis que más resuena es la de de suicidio. Algo que nuevamente surge en este caso es el escaso salario que poseen las fuerzas de seguridad. Esto sumado a que surgieron versiones que indicarían que el agente, domicilado en la localidad de Morón, tenía presuntas deudas económicas. Además, en los últimos días, habría pedido permiso para trabajar en una app de delivery.

Desde la Justicia, sostuvieron que esto se podrá comprobar en tanto y en cuanto se sumen más elementos probatorios a la causa que terminen por descartar un homicidio o algún tipo de extorsión que involucre a terceros.

Cabe destacar que el pasado jueves 2 de abril, representantes de las fuerzas federales de seguridad realizaron una protesta frente al Edificio Centinela en busca de mejoras salariales. Los agentes pidieron sueldos dignos para poder vivir debido al deterioro de los mismos frente al avance de la inflación. "No queremos bono, queremos un sueldo justo. Porque el bono es hoy comida pero mañana es hambre", dijo la esposa de un gendarme en declaraciones televisivas.