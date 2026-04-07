Fórmula 1 en Buenos Aires: este es el auto que usará Franco Colapinto en la exhibición

Colapinto rodará por Palermo el 26 de abril.

Sin acción durante todo el mes en la Fórmula 1 debido a la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Irán, Franco Colapinto encontró la manera de aprovechar el tiempo para hacer una exhibición en Buenos Aires. El próximo 26 de abril, el pilarense conducirá un monoplaza de la máxima categoría por las avenidas Del Libertador y Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo.

El coche en cuestión es el E20 con el que Lotus había ingresado a la F1 en 2012 en lugar de Renault, que abandonaba la competencia tal como sucedió en 2021 con el paso a Alpine. Motorizado con un motor Renault RS27, se trata de un monoplaza que supo tener notables actuaciones en aquella temporada de la mano de Romain Grosjean y Kimi Räikkönen, quien ganó el GP de Abu Dhabi y consiguió podios en otras seis fechas.

Claro que para esta oportunidad, el Lotus se lucirá por las calles de Palermo con el ploteo de Alpine, por lo que se tratará de una fusión entre el pasado y el presente de la fábrica de Enstone. No obstante, lo más interesante será escuchar rugir el motor V8 atmosférico de 2.4 litros, que es capaz de alcanzar las 18 mil revoluciones por minuto y que es signo de toda una época de la F1 que muchos fanáticos extrañan, especialmente con los motores actuales.

De ahí que se hayan elegido dos largas rectas como la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento para el evento, puesto que permitirá acelerar al E20, cuyo motor rugirá frente a los fans del pilarense. Además, se trata de un monoplaza muy confiable y querido dentro del equipo, por lo que es uno de los más escogidos a la hora de hacer exhibiciones como esta, sobre todo porque sus especificaciones lo hacen un coche ideal para el espectáculo.

Lotus quedó cuarto en la Copa de Constructores con el E20.

¿Cuándo salen las entradas para ver a Colapinto en Buenos Aires?

Este lunes, Enigma Tickets comenzará la preventa de las entradas para ver el “Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026” a partir de las 16:00 horas de manera exclusiva para abonar por MercadoPago y con la posibilidad de acceder a cuotas sin interés. Si bien los precios no fueron confirmados, se sabe que habrá un costo extra por el servicio y que las entradas serán completamente digitales.

Por otro lado, la venta general iniciará este martes, sin horario a confirmar, y tendrá todas las opciones de pago habilitadas, aunque sin especificar si habrá o no cuotas fuera de la preventa. Para sacar la entrada, el usuario tendrá que hacerse una cuenta en Enigma Tickets y deberá bajar la aplicación para tener su ticket disponible para el día del evento. Además, se sabe que habrá sectores pagos como Fan Zone, tribunas (Grandstands) o Hospitality con acceso a boxes, mientras que estar en la calle será gratuito.