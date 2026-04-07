El plan de Costas en Racing para la Sudamericana: bajas clave y muchos suplentes

El plan de Costas en Racing para el debut en la Copa Sudamericana 2026.

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, preparó un plan especial para el debut en la Copa Sudamericana 2026. El director técnico de 63 años tiene decidido colocar a un mix o un equipo directamente alternativo para visitar a Independiente Petrolero en los casi 2800 metros de altura sobre el nivel del mar de Sucre, Bolivia.

El poco tiempo de recuperación del plantel fue determinante en este sentido, ya que pasarán menos de tres días del clásico de Avellaneda frente a Independiente, con la derrota por 1-0 de visitante. Además, con el viaje incluido al país vecino más el desgaste extra que genera la altura, la idea es que descansen los habituales titulares para los dos compromisos exigentes que se avecinan como local: River Plate y Botafogo de Brasil, este último a puertas cerradas.

La posible formación de Racing vs. Independiente Petrolero por la Copa Sudamericana

De esta manera, Costas se inclinaría por Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Ignacio Rodríguez; Bruno Zuculini, Alan Forneris, Matías Zaracho; Tomás Conechny, Damián Pizarro y Duván Vergara.

Igualmente, no se descarta que puedan aparecer desde el arranque algunos habituales titulares como Ezequiel Cannavo, Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez y Santiago Solari. El rival apenas jugó una fecha de la liga local y cayó por 3-0 en casa, frente a Nacional Potosí.

Cómo ver Independiente Petrolero vs. Racing: hora, TV en vivo y streaming

El partido por el Grupo E se llevará a cabo el martes 7 de abril desde las 19 horas de Argentina en el estadio Olímpico Patria de Sucre, Bolivia. La transmisión en vivo en la televisión será del canal ESPN, en tanto que el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

Las bajas de Racing vs. Independiente Petrolero

El cuerpo técnico no podrá contar con ciertos futbolistas que ni siquiera viajaron a Bolivia. Ellos son nada menos que Marcos Rojo (prevención física), Gabriel Rojas (lesionado), Matko Miljevich (suspendido), Valentín Carboni (lesionado) y Elías Torres (lesionado).

Miljevich, descartado por la expulsión en Huracán.

El historial de Racing en la Copa Sudamericana

Racing jugó la Copa Sudamericana en 2002, 2012, 2013, 2017, 2019, 2022 y 2024. En la primera edición alcanzó los cuartos de final. En octavos dio el batacazo y derrotó a River en el Cilindro por 1 a 0 (tras empatar 0 a 0 la ida), pero perdió en la fase siguiente contra San Lorenzo en una serie muy disputada, en la que perdió la ida 3 a 1, ganó la vuelta 2 a 0 y quedó afuera por penales.

Después de esta participación y jugar la Libertadores 2003, pasó nueve largos años sin jugar Copas internacionales de ninguna índole, con una promoción incluída en 2008 para no irse a la B frente a Belgrano. Su regreso se dio en 2012, donde el equipo que dirigía Luis Zubeldía cayó duramente en primera ronda con un global de 5 a 2 contra Colón de Santa Fe. Después en 2013 perdió contra Lanús también en primera fase con un global de 4 a 1.

Ya en 2017, el equipo de Diego Cocca mejoró sus participaciones anteriores y alcanzó cuartos de final, donde sería eliminado por Libertad de Paraguay con un global de 1 a 0 en un torneo que ganó Independiente. En la edición 2019 perdió en primera fase contra Corinthians por penales y en 2022 quedó eliminado en fase de grupos tras caer de local contra River de Uruguay, antes de la consagración con Costas en 2024, donde venció en la final 3 a 1 a Cruzeiro en Asunción de Paraguay.