Investigan al Gobierno de Poggi por el robo de la cosecha de un campo en San Luis valuado en 2 millones de dólares

Una denuncia penal investiga la desaparición de una cosecha de maíz valuada en aproximadamente 2 millones de dólares, producida en un campo de unas 2.000 hectáreas ubicado al sur de San Luis, que había sido expropiado por el gobierno provincial. El caso involucra a funcionarios de la gestión de Claudio Poggi y podría configurar delitos contra la administración pública.

El principal acusado es Ricardo André Bazla, el funcionario de Poggi que renunció el 25 de marzo a la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión luego de que avanzara la causa judicial. Bazla fue imputado en la causa como presunto coautor de una maniobra de defraudación.

La acusación sostiene que en el campo había unas 2.000 hectáreas sembradas con maíz, que la cosecha fue realizada y que el grano fue retirado del predio. El valor estimado de la producción ronda los 2 millones de dólares. La investigación judicial intenta determinar quién autorizó la cosecha, quién administró el grano y cuál fue el destino final de la producción, ya que la carga desapareció luego de ser retirada del campo.

El fiscal de la causa, Leandro Estrada, mencionó que se realizaron actos de disposición de la cosecha sin el cumplimiento de los procedimientos administrativos, en perjuicio de los intereses del Estado. Sostuvo que se violaron los procedimientos establecidos en relación con las formas y condiciones de contratación previstas en la Ley de Contabilidad.

Cómo fue la expropiación del campo El Caburé

La expropiación del campo, ubicado en el departamento Pedernera (San Luis), se produjo en abril de 2024, cuando el gobierno provincial decidió avanzar sobre unas 2.000 hectáreas productivas bajo el argumento de que existían incumplimientos por parte del propietario.

El campo había sido adjudicado a la firma El Caburé S.A. en 2009 para la producción de embriones para caballos de polo, la creación de 24 puestos de trabajo —con proyección de crecimiento— y la incorporación de tecnología en la producción.

“En febrero de 2024, una investigación de la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión confirmó que el proyecto productivo estaba abandonado, con instalaciones deterioradas y sin personal, y que una gran parte del terreno tenía cultivos de maíz en condiciones deplorables”, sostuvieron desde el gobierno provincial.

Esto llevó a que el 26 de abril de 2024 el Gobierno provincial, junto con la Escribanía General de Gobierno, recuperara oficialmente la posesión del inmueble. Al día siguiente, el exadjudicatario se presentó en El Caburé para retirar sus animales y pertenencias personales.

Tras esa expropiación, se presentó la denuncia por la desaparición de una cosecha de maíz valuada en más de 2 millones de dólares del campo, que había vuelto a manos del Estado provincial.