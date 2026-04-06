Tiroteo en Santa Fe: detuvieron a un adolescente que habría tenido conocimiento previo del ataque en San Cristóbal

La Policía de Investigaciones de la provincia de Santa Fe detuvo a un adolescente, de 16 años, señalado como presunto encubridor por el tiroteo perpetrado por otro joven, de 15, en la Escuela N° 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal en el que murió Ian Cabrera, de 13.

El viernes se realizó en los Tribunales de la ciudad de San Cristóbal la audiencia de formulación de cargos contra el adolescente de 15, identificado con las iniciales G. C., que había ingresado a la escuela en la que estudiaba y disparó a varios compañeros, entre ellos Cabrera y otros ocho estudiantes que sufrieron lesiones a causa de la agresión.

Cabe recordar que el joven es inimputable aunque los fiscales señalaron que "hubo planificación". En este marco, el nuevo acusado fue arrestado cuando circulaba por la Ruta Nacional N° 11, a la altura de la localidad santafesina de Nelson.

Según la causa que encabeza el fiscal regional Carlos Vottero, el menor tenía vínculo con G. C, y quedó detenido bajo la figura de encubrimiento, dado que -según la investigación- habría tenido conocimiento previo del ataque.

Qué se sabe del caso del tirador de San Cristóbal

El hecho ocurrió en uno de los baños de la planta baja, donde el atacante había preparado la escopeta que le robó a su abuela. Allí se encontraba Cabrera (13). El tiroteo siguió en el patio interno del colegio hasta que un portero redujo al adolescentes. En total, ocho alumnos resultaron heridos durante el episodio ocurrido el 30 de marzo a las 7:15. El adolescente fue entregado a las autoridades esa misma mañana y desde entonces se encuentra alojado en un centro especializado para menores en conflicto con la ley, bajo supervisión de su madre.

Según precisó Infobae, los investigadores lograron reconstruir parcialmente lo sucedido antes y después del tiroteo. Ahora, trabajan con la hipótesis de que el hecho contó con cierto grado de preparación y se enfrentan a otra incógnita: saber si se trató de un plan en solitario o contó con influencias externas. Para esto último, se analizan los roles de los vínculos virtuales que mantenía el adolescente y su actividad en distintas redes sociales.

En este sentido, detectaron que el tirador integraba comunidades "muy cerradas", donde la forma de comunicarse entre usuarios es "mucho más compleja" de lo que se acostumbra. Entre los elementos de interés que tiene la causa se encuentran la escopeta usada en el hecho, las municiones, y el kit para atentados hallada en la casa del tirador durante un allanamiento realizad por la PFA.

Además, secuestraron un pasamontañas y una remera con la leyenda “WRATH” o “ira”, en inglés, vinculada a los autores de la masacre escolar de Columbine, Colorado, perpetrada en 1999, que terminó con 12 estudiantes muertos.