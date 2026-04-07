Primera semana de abril: subas en alimentos, combustibles y un piso inflacionario de 2%

Durante la primera semana de abril, los precios de los alimentos registraron un incremento moderado pero extendido en la mayoría de los rubros relevados. De acuerdo con el último informe de EcoGo, “durante la primera semana del mes los precios de la comida consumida dentro del hogar registraron una suba de 0,5%”. La medición incorpora variaciones en productos básicos y permite a la consultora que conduce Marina Dal Poggetto ofrecer una una primera estimación de cuál será el comportamiento de la inflación del cuarto mes del año.

El relevamiento indica que, con estos datos iniciales, “la inflación de los alimentos dentro del hogar se proyecta en torno al 2% para abril”. Al sumar el consumo fuera del hogar, que también presenta incrementos, el resultado es levemente inferior: “al incorporar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar (1,5%), la inflación del rubro alimentos es de 1,9%”.

Los datos de la primera semana mostraron además que los aumentos no fueron uniformes, lo que se refleja en el índice de difusión. El informe señaló que “los aumentos de precios se concentraron en el 4% de los productos relevados, mientras que el 3% registró caídas”. Sin embargo, al ampliar la ventana a las últimas cuatro semanas, la proporción de subas se amplía: “Los incrementos alcanzaron al 24% de los productos, mientras que las bajas se ubicaron en 4%”. Esto sugiere que, aunque el inicio de abril presenta cierta estabilidad relativa, el proceso de aumentos mantiene alcance en el conjunto de la canasta.

En términos de productos específicos, los mayores incrementos de la semana se concentraron en rubros puntuales. Según el informe, “los principales aumentos alcanzaron el 3% y se concentraron principalmente en Caramelos y Golosinas”. En contraste, “las bajas se ubicaron en torno al –0,9%, con caídas destacadas en verduras congeladas”. La dispersión entre rubros se mantiene como una característica del período. Dentro de los alimentos, el comportamiento de las carnes continúa siendo relevante para explicar la evolución de los precios. EcoGo señaló que “en la primera semana de abril, el rubro carnes registró una variación del 0,4%, impulsado principalmente por la carne vacuna, que subió un 0,9%, y los pescados, con un leve incremento del 0,1%”. En sentido contrario, “el pollo y los fiambres mostraron correcciones a la baja con caídas del -0,4% y -0,7% respectivamente”.

El informe agregó que la dinámica de la carne vacuna está atravesada por la relación entre precios mayoristas y minoristas. En ese sentido, planteó que “si bien todavía existe margen para un crecimiento en los valores finales al comparar con el precio mayorista, se observa que la brecha comenzó a comprimirse debido a una caída reciente en los precios del mercado mayorista; ante este escenario, resta evaluar qué proporción de este movimiento se trasladará efectivamente a los precios en el mostrador”.

En frutas y verduras, el comportamiento de precios mayoristas también fue dispar. “En el segmento de las frutas, luego de dos semanas con variaciones bajas e incluso negativas, se registró un incremento del 0,9%”, impulsado por “las frutas cítricas, que marcaron el ritmo con un crecimiento del 2,3%”. Por otro lado, “las verduras mantuvieron un comportamiento negativo por tercera semana consecutiva, registrando esta vez una caída del -0,5%”. Con estos datos, el acumulado del rubro alimentos muestra un avance significativo en lo que va del mes. El informe precisó que “en promedio, en abril, los precios de los alimentos acumulan un aumento de 1,9% mensual. Este dato incorpora el arrastre de marzo (0,4%)”.

A nivel general, la inflación proyectada para abril se ubica en un rango similar al de los alimentos. Según EcoGo, “con todas las categorías relevadas la inflación general se proyecta en torno al 2,3% mensual”. La consultora advirtió que “el dato es todavía preliminar y está sujeto a modificaciones”, en función de la evolución de los precios en las próximas semanas.

El informe señaló que “durante abril, la dinámica de precios se ve influenciada por el efecto arrastre de los combustibles”. Aunque hubo un acuerdo para contener los precios, el impacto estadístico persiste: “Si bien las principales refinadoras del país acordaron congelar los precios por 45 días, el incremento del 11,4% registrado en marzo dejó un arrastre estadístico del 8% para el mes en curso, lo que se traduce en una incidencia en la inflación del 0,34%”.

A este factor se suma la estacionalidad en algunos rubros. “Paralelamente, la estacionalidad en el rubro de indumentaria continúa presionando al alza debido al recambio de temporada”, sostuvo el documento. El desglose por capítulos muestra diferencias en la evolución de los distintos componentes. La proyección ubica al nivel general en una suba mensual de 2,3%, con una variación interanual de 33,7% y un acumulado en el año de 11,5%. Dentro de ese esquema, los precios estacionales presentan una caída mensual de -3,2%, mientras que los regulados suben 2,1%.

La dinámica más marcada se observa en la inflación núcleo, que excluye estos componentes. El rubro “resto” registra una suba mensual de 3,6%, por encima del promedio general. Dentro de este grupo, los bienes avanzan 4,0% y los bienes sin carne 4,1%, mientras que los servicios suben 1,8% en el mes, aunque con una variación interanual superior al resto de los rubros.