Tiene 23 años y hace bailar a la elite europea: quién es el DJ argentino que crece en el mundo

Jean Massey, el dj argentino de 23 años que conquista Europa.

Jean Massey creció entre bandejas, discos y conversaciones sobre música, en una casa donde el sonido no era solo un fondo, sino una forma de vida. Pero su camino no fue inmediato, antes de subirse a una cabina, probó otros lenguajes, otros ritmos, otras búsquedas.

Hijo del DJ Alejandro Massey y nieto de un musicólogo especializado en música clásica, su infancia estuvo atravesada por una mezcla tan ecléctica como formativa, desde Wolfgang Amadeus Mozart y Johann Sebastian Bach hasta Frank Sinatra, Bill Evans, Bee Gees y Donna Summer. Esa convivencia de mundos fue moldeando, sin apuro, una sensibilidad musical propia.

Jean Massey es la nueva revelación de la electrónica argentina.

Durante años, la música fue solo una parte más de su vida. Estudió piano, practicó deportes, exploró otras disciplinas. Hasta que a los 15 algo cambió, empezó a pasar música en reuniones con amigos y descubrió una conexión distinta, inmediata, con el público. Ahí empezó todo.

Lo que siguió fue decisión. Formación en producción, horas de estudio, búsqueda de identidad. Su sonido, una mezcla de house con sensibilidad melódica y guiños a sus influencias más clásicas, empezó a tomar forma con una premisa clara: hacer música para bailar, pero también para sentir.

Jean Massey, el DJ revelación que hace bailar a toda Europa

El salto llegó casi sin aviso, como suelen llegar las oportunidades grandes. De las cabinas locales pasó a circuitos más exigentes, primero en Argentina y luego en el exterior. Lugares como Crobar Buenos Aires fueron parte de ese crecimiento inicial, donde empezó a construir pista, noche tras noche.

Pero el verdadero punto de inflexión llegó en Europa. En pleno 2026, fue parte de las noches de INFERNO durante la Fashion Week de París, en el histórico Maxim's de París, uno de esos escenarios donde conviven la música, la moda y el arte. Allí, su nombre empezó a circular entre figuras del ambiente creativo internacional, desde Baz Luhrmann hasta Grace VanderWaal.

A los 23, Jean vive entre aeropuertos, cabinas y ciudades. Divide su tiempo entre Latinoamérica y Europa, mientras su carrera sigue en ascenso. Pero hay algo que no cambia, esa mezcla de raíces y búsqueda constante que empezó en su casa y hoy lo lleva a las pistas más exclusivas del mundo.