La sorpresiva decisión de Brasil con Carlo Ancelotti a dos meses del Mundial 2026

Brasil definió el futuro de Carlo Ancelotti a meses del Mundial 2026, luego de que la Confederación realizara un análisis de su trabajo.

A poco más de dos meses del Mundial 2026, la Selección de Brasil tomó una determinación que sorprendió en el mundo del fútbol. Mientras define los detalles para la concentración del plantel en la Copa del Mundo, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) decidió extenderle el contrato a Carlo Ancelotti, luego de la doble fecha FIFA que disputó en Estados Unidos.

La incertidumbre en torno al futuro del banco llegó a su fin. Después de declaraciones públicas de la CBF y del propio entrenador sobre la continuidad, la dirigencia determinó renovarle el vínculo a Ancelotti hasta 2030, es decir, hasta la próxima Copa del Mundo.

Un contexto de presión en la Selección de Brasil rumbo al Mundial 2026

Brasil no llega al Mundial 2026 en su mejor momento futbolístico. Si bien mantiene su peso histórico como potencia y mejoró desde el arribo de Ancelotti en mayo del 2025, los últimos resultados generaron cuestionamientos sobre el rumbo del equipo. En ese contexto, la posibilidad de que Ancelotti continúe aparecía como una solución de jerarquía, capaz de aportar experiencia y afianzar un proyecto a largo plazo, en un grupo que busca recuperar protagonismo.

La continuidad del proyecto actual puede ser un factor positivo para los jugadores, que ya están familiarizados con la dinámica de trabajo. En instancias como un Mundial, la cohesión del grupo y la claridad en los conceptos tácticos suelen ser determinantes. Evitar cambios drásticos permite sostener una base y enfocarse en los detalles que pueden marcar la diferencia en la competencia.

El presidente de la CBF, Samir Xaud, había adelantado el apsado 26 de marzo las ganas que tenían los dirigentes de extender el contrato. "Ya está bien conversado, hablamos antes de salir de Brasil, hablamos personalmente, que cuando regresáramos de la Fecha FIFA firmaríamos el contrato por un período más", reveló en una entrevista con ESPN Brasil.

Cómo será el contrato de Ancelotti

Por cuestiones vinculadas a la legislación laboral, que impide firmar directamente por 48 meses, el acuerdo se estructurará en dos tramos: un contrato inicial de dos años y una extensión automática por otros dos, completando así el ciclo hasta la Copa del Mundo de 2030.

Otra particularidad es la modalidad de la firma. Debido a que Ancelotti se encuentra en Canadá junto a su familia, el acuerdo se formalizará de manera digital, una práctica cada vez más habitual en este tipo de negociaciones.

El nuevo acuerdo entre Brasil y Carletto incluirá mejoras significativas respecto al vínculo actual, tanto en lo económico como en lo estructural. El entrenador percibirá un salario cercano a los 10 millones de euros anuales, lo que lo mantendrá como el seleccionador mejor pago del mundo. Además, el contrato contempla:

Bonos por objetivos, con una cifra destacada en caso de consagrarse campeón del Mundial 2026.

Beneficios logísticos exclusivos, como facilidades para viajar entre Europa y Sudamérica.

Cláusulas de continuidad, que permitirían extender el vínculo más allá de la Copa del Mundo si los resultados son positivos.

Si los resultados acompañan, Ancelotti podría continuar al frente de Brasil en un proceso de renovación más profundo, que incluya la consolidación de nuevas figuras. Todo dependerá, claro, de lo que ocurra en la Copa del Mundo, donde Brasil buscará volver a la cima.