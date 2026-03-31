La polémica frase de Carlo Ancelotti sobre el Mundial que generó debate en Brasil: “Menos goles”

La postura defensiva de Ancelotti que dio que hablar.

Después de atravesar unas Eliminatorias Sudamericanas complicadas, a tal punto de que con el formato anterior estaría en el repechaje, la Selección de Brasil se encuentra en un período de recuperación de la mano de Carlo Ancelotti. El DT italiano tuvo su debut a mediados del 2025 con un 0-0 ante Ecuador y desde entonces acumula cuatro victorias, dos empates y tres derrotas, la última de ellas acontecida el jueves pasado.

En el Gillette Stadium de Massachusetts, la “Verdeamarela” cayó por 2-1 ante Francia en uno de sus dos amistosos programados para esta doble fecha, en la que el objetivo principal es definir el plantel y tomar fuerza de cara al Mundial 2026. Justamente Brasil volverá a jugar este martes contra Croacia en Florida, por lo que Ancelotti brindó una conferencia de prensa el lunes en la que tuvo una llamativa reflexión.

“El Mundial lo gana quien recibe menos goles, no el que anota más”, afirmó el entrenador, que busca poner el eje en la fortaleza colectiva en lugar de las individualidades de sus jugadores. Para muchos, esta frase fue en contra del característico “jogo bonito” del “Scratch”, pero Carletto mantuvo su postura de que la clave estará en defender bien, porque la ofensiva es algo donde el seleccionado ya tiene talento.

“La historia es clara: Brasil tiene que tener talento y defender bien, no hay otra vía”, enfatizó el técnico, que recalcó la importancia de mejorar la última línea del equipo, que solo ha recibido siete goles desde su llegada. Ante las crítica que lo marcaron como un DT que juega a la defensiva, Ancelotti se defendió y reiteró lo importante que es este aspecto para poder avanzar en la Copa del Mundo.

“No me gusta que me llamen defensivista, pero el trabajo defensivo es muy importante para un equipo”, sumó el italiano, que tiene confirmado a Danilo para la lista del Mundial 2026. Esto se relaciona con la capacidad del defensor de moverse por todas las posiciones de la última línea, lo que puede resultar clave para acomodar el equipo de acuerdo con las necesidades de cada partido y, al mismo tiempo, es una muestra de la filosofía que persigue el entrenador.

Brasil jugará esta noche a partir de las 21:00 horas.

Los resultados de Ancelotti en Brasil