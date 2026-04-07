Real Madrid vs Bayern Munich por UEFA Champions League: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Real Madrid se prepara para recibir al Bayern Munich este martes, en lo que será el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025/26. Los Merengues buscarán aprovechar su condición de local ante un equipo bávaro que llega como uno de los favoritos al título, con apenas dos derrotas en 43 partidos esta temporada. Este duelo marcará el encuentro número 29 entre ambos clubes en la competición europea, convirtiéndose en el enfrentamiento más repetido en la historia de la Champions League.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Real Madrid y Bayern Munich, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Real Madrid y Bayern Munich?

El partido entre Real Madrid y Bayern Munich por la ida de los cuartos de final de la Champions League se jugará este martes 7 de abril de 2025, a partir de las 16:00 horas (hora argentina) en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+ Premium.

El conjunto merengue llega a este compromiso tras una dolorosa derrota por 2-1 ante Mallorca en La Liga durante el fin de semana, resultado que permitió al Barcelona extender su ventaja a siete puntos en la cima de la tabla. Este tropiezo podría llevar a Los Blancos a centrar sus esfuerzos en la Champions League, competición en la que son los máximos ganadores históricos con 15 títulos.

El Real Madrid tuvo una participación irregular en la fase de grupos, quedando fuera de los primeros ocho puestos de clasificación directa. Sin embargo, el equipo de Álvaro Arbeloa remontó en la ronda de playoffs al derrotar 3-1 al Benfica, para luego protagonizar una actuación sensacional en los octavos de final al golear 5-1 al Manchester City. Esta victoria ante los Citizens demostró el poderío europeo de Los Blancos y generó gran expectativa de cara a este duelo de cuartos.

La historia reciente favorece al conjunto español en este enfrentamiento. El Real Madrid se mantiene invicto en sus últimos nueve partidos ante el Bayern Munich, con siete victorias y dos empates. Además, en las cuatro ocasiones anteriores en las que Los Blancos eliminaron a los bávaros en Champions League, terminaron conquistando el título, una estadística que alimenta la confianza del equipo madridista.

Por su parte, el Bayern Munich llega a este partido como posiblemente el equipo más consistente de Europa esta temporada. Los dirigidos por Vincent Kompany han perdido apenas dos de 43 partidos en todas las competiciones, con su última derrota registrada el 24 de enero ante Augsburg por 2-1 en la Bundesliga. Esta impresionante racha los posiciona entre los principales candidatos a levantar la Orejona.

El conjunto bávaro logró clasificar directamente a los octavos de final al terminar segundo en la fase de grupos, solo por debajo del Arsenal, equipo que los venció 3-1 en la quinta jornada. En octavos de final, el Bayern Munich hizo valer su jerarquía al eliminar cómodamente al Atalanta con un contundente marcador global de 10-2. En el ámbito doméstico, los alemanes dominan la Bundesliga con nueve puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, lo que le permitió a Kompany rotar jugadores en su último partido ante Freiburg. A pesar de ir perdiendo 2-0, el Bayern remontó dramáticamente con un doblete tardío de Tom Bischof y un gol de Lennart Karl en el minuto 99, extendiendo su racha invicta a 13 encuentros.

Este será el encuentro número 29 entre ambos clubes en la historia de la Champions League, el enfrentamiento más repetido en la competición. El Real Madrid tiene una ligera ventaja en el historial con 13 victorias, 11 derrotas y 4 empates en sus 28 enfrentamientos previos. Ambos equipos llegan con motivaciones distintas: Los Blancos buscan mantener vivas sus opciones de título tras complicarse en La Liga, mientras que el Bayern Munich pretende romper su racha negativa ante el conjunto español y dar un golpe de autoridad como visitante.

Formaciones probables de Real Madrid y Bayern Munich

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, deberá lidiar con varias bajas importantes para este compromiso crucial. Thibaut Courtois y Rodrygo están descartados por lesión, mientras que Ferland Mendy y Dani Ceballos son duda para el encuentro. La ausencia del arquero belga obligará a Andriy Lunin a defender la portería merengue en un partido de máxima exigencia.

En el ataque, Kylian Mbappé será la principal carta de gol para Los Blancos. El delantero francés es el máximo goleador de la Champions League esta temporada con 13 tantos y formará dupla ofensiva con Vinicius Junior. Arbeloa también podría recurrir a Arda Güler en el mediocampo, mientras que en defensa se espera la presencia de Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen y Álvaro Carreras. El mediocampo estaría conformado por Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Sergio Pitarch.

Por el lado del Bayern Munich, Vincent Kompany tampoco podrá contar con todos sus efectivos. Sven Ulreich, Cassiano Kiala, David Santos y Wisdom Mike están descartados por lesiones, mientras que la gran duda pasa por Harry Kane, quien podría perderse el partido. La posible ausencia del goleador inglés sería un golpe importante para las aspiraciones bávaras.

En caso de que Kane no pueda jugar, Nicolas Jackson sería el encargado de liderar el ataque alemán. El esquema ofensivo se completaría con Luis Díaz, Serge Gnabry y Michael Olise operando por detrás del delantero. En el mediocampo, Joshua Kimmich y Leon Goretzka serían los encargados de controlar el centro del campo, mientras que en defensa Manuel Neuer volvería a ser titular bajo los tres palos, protegido por Niklas Süle, Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Konrad Laimer.

Probable formación de Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Arda Güler; Kylian Mbappé, Vinicius Junior.

Probable formación de Bayern Munich: Manuel Neuer; Niklas Süle, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; Nico Jackson.

Real Madrid vs Bayern Munich: Ficha técnica