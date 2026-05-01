El seleccionador de Países Bajos, Koeman, busca sustitutos tras la lesión de Simons

Imagen de archivo del entrenador holandés Ronald Koeman durante un amistoso ante Noruega en el Johan Cruijff Arena, Ámsterdam, Países Bajos.

​El seleccionador de Países Bajos, Ronald Koeman, afirmó que la grave lesión del ‌delantero Xavi Simons ‌supone un golpe "dramático" para sus aspiraciones en el Mundial.

Simons, de 23 años, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante la victoria por 1-0 del Tottenham Hotspur ante el Wolverhampton Wanderers en la ​Premier League inglesa ⁠el pasado fin de semana.

"Es especialmente ‌dramático para el propio jugador, que ⁠además está luchando contra ⁠el descenso con su club", declaró Koeman a la prensa durante una ceremonia de entrega ⁠de premios el jueves. "Lo único positivo en ​su caso es que es ‌joven. Sin duda jugará ‌en grandes torneos en el futuro, pero ⁠eso no cambia el hecho de que esta lesión es dramática".

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"Por su reacción (en el campo) se veía que podía ser ​grave", señaló. "Estábamos ‌esperando los resultados de las pruebas, y resultaron ser malas noticias. Es dramático para nosotros; es un jugador con mucho talento y potencial".

Koeman mencionó ⁠a Justin Kluivert, del Bournemouth, y a Guus Til, del campeón local PSV Eindhoven, como posibles sustitutos.

"Queda por ver cómo evoluciona la lesión de Justin Kluivert. Pero, en principio, tenemos suficientes opciones para la posición de número 10", ‌comentó.

Kluivert se sometió a una operación de rodilla en enero, pero declaró a la televisión neerlandesa la semana pasada que había vuelto a los entrenamientos.

"Vamos a asegurarnos de contar con ‌el equipo más fuerte posible en el Mundial", afirmó Koeman, cuya selección está encuadrada en el ‌Grupo F ⁠junto a Suecia, Túnez y Japón, su rival en el partido inaugural ​que se disputará en Dallas el 14 de junio.

(Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; editado en español por Carlos Serrano)