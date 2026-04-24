Entradas para Jesse & Joy en Argentina 2026: precios y fechas de cuándo toca en Buenos Aires, Córdoba y Tucumán

Entradas para Jesse y Joy en Argentina 2026: precios y fechas de cuándo toca en Buenos Aires, Córdoba y Tucumán

Jesse & Joy anunciaron su gira por Latinoamérica y confirmaron que regresarán a Argentina con tres shows: en Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. Conocé en qué fechas tocan, cómo comprar las entradas y todo lo que necesitás saber para no perderte una noche mágica.

Una por una: las fechas confirmadas de Jesse & Joy en Argentina

Después de su éxito en 2025, cuando agotaron su show en el Movistar Arena en menos de dos horas, el dúo decidió regresar al escenario porteño y sumar más fechas en otras provincias del país. Según confirmaron, los shows serán:

Buenos Aires : 1 de noviembre en el Movistar Arena

: en el Movistar Arena Córdoba : 6 de noviembre en el Quality Arena

: en el Quality Arena Tucumán: 7 de noviembre en Palacio de los Deportes

Jesse & Joy tocarán en Buenos Aires, Córdoba y Tucumán en noviembre

El egreso a la región latinoamericana llega después de que en mayo de 2025, los hermanos Huerta publican Lo que nos faltó decir, su séptimo álbum de estudio y primer material nuevo tras cinco años, producido por Jesse junto a Martin Terefe, grabado entre Londres, Nueva York, Los Ángeles, Bogotá y Ciudad de México.

El disco contó con colaboraciones de Carlos Vives, Banda MS, Elsa y Elmar, Edén Muñoz y Poo Bear. Además, en septiembre, el dúo estrenó en HBO Max “Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos”, serie documental de cuatro episodios.

Ahora, con más de 15 millones de oyentes mensuales en Spotify, más de 12 mil millones de reproducciones acumuladas en plataformas digitales, seis Latin Grammy —incluido Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo— y un Grammy anglo en 2017 por Un besito más, los shows en Latinoamérica se suman a una trayectoria de muchísimo éxito.

¿Cómo comprar las entradas para Jesse & Joy en Argentina?

Las entradas se encontrarán a la venta a partir de la semana que viene en diferentes plataformas, de acuerdo a la provincia:

Buenos Aires : estarán a la venta el próximo lunes 27 de abril a las 13 horas en el sitio oficial del Movistar Arena y hasta su venta no se conoce exactamente su precio.

: en el sitio oficial del Movistar Arena y hasta su venta no se conoce exactamente su precio. Tucumán : también se encontrarán disponibles el lunes 27 de abril , a las 13 hs. Se podrán comprar en la página oficial de Entrada Uno.

: también se encontrarán , a las 13 hs. Se podrán comprar en la página oficial de Entrada Uno. Córdoba: las entradas estarán a la venta el próximo martes 28 de abril a las 13 hs en la página oficial de Quality Arena.