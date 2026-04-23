Palazzo, sobre los créditos del Banco Nación a funcionarios de Milei: "Poco ético"

Sergio Palazzo, secretario general de La Bancaria

El secretario general de La Bancaria Sergio Palazzo aseguró en diálogo con El Destape 1070 que los créditos hipotecarios que aprobó el Banco Nación a funcionarios del gobierno de Javier Milei están otorogados correctamente aunque criticó la práctica al considerarla "poco ética". "Lo que no es correcto es que funcionarios que han intentando privatizar el Banco Nación, que han hablado que se terminaban privilegios de la casta sean los que vayan a solicitar un crédito el Nación”, protestó Palazzo.

El gremialista y diputado defendió a los trabajadores del Banco Nación, con quien dijo que habló además de con los funcionarios "por encima de ellos", y aseguró que los créditos que recibieron los funcionarios libertarios fueron en el marco de "una línea que está establecida y por lo que me dicen las relaciones técnicas son correctas".

“Esa línea de crédito no es nueva, existe desde el año 2017 y en el 2020 se endureciendo algunas condiciones, después en el 2021 se suspendieron algunas líneas de créditos y se reabrió luego”, dijo y profundizó: "En cuanto a quienes lo pidieron, ahí es donde éticamente uno le puede poner una tachadura a todos los que se cansaron de hablar de la privatización del Nación y hoy hacen uso del banco para comprarse una casa en un country”.

Conflicto en el Banco Central: paro confirmado para el lunes

Más allá de la polémica por los créditos, Palazzo anunció medidas de fuerza concretas. La Bancaria confirmó un paro para el próximo lunes en los tesoros regionales del Banco Central (BCRA) en el interior del país. La decisión surge como respuesta al cierre de 12 tesoros, una medida que pone en riesgo la estabilidad laboral de 32 familias.

"Estábamos discutiendo la situación en una mesa, pero el Banco aceleró los tiempos", explicó Palazzo. La medida se mantendrá firme a menos que se dicte una conciliación obligatoria, en un contexto donde el sector bancario ya registra la pérdida de entre 4.000 y 5.000 puestos de trabajo desde el inicio de la gestión actual.

Entre otros puntos, Palazzo adelantó que en la interpelación al jefe de gabinete Manuel Adorni, el próximo 29 mayo, preguntará sobre la reducción de las reservas y el paradero del oro. "No es la primera vez que sale oro de la Argentina, pero acá no hubo informe de riego para saber si lo podían haber embargado y si alguien hizo previsiones sobre eso, que es lo que yo estoy pidiendo. Alguna vez nos embargaron la Fragata Libertad, mira si no nos pueden embargar el oro”, sostuvo.