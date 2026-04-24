Trabajó con él cuando era presidente: quién es la nueva novia de Mauricio Macri

Macri sale con una ex asesora suya.

En la política argentina, las historias personales siempre terminan cruzándose con la agenda pública. Y cuando el protagonista es Mauricio Macri, cualquier novedad en su vida privada genera repercusión inmediata.

Tras la confirmación de su separación de Juliana Awada después de más de 15 años juntos, el exmandatario volvió a quedar en el centro de las versiones. Durante semanas se lo vinculó con distintas figuras del espectáculo, pero ahora apareció un nombre que empieza a tomar fuerza.

La nueva pareja de Mauricio Macri

La información la dio Nancy Duré en Puro Show, el ciclo de El Trece. Según contó, Macri estaría iniciando una relación con una mujer mucho menor que él, con quien tendría un vínculo desde hace tiempo.

Dolores la nueva novia de Mauricio Macri.

“Es información que viene del lado de él”, aclaró la panelista, y agregó un dato que encendió las alarmas: la relación no sería tan reciente como parece. De hecho, habría comenzado cuando el ex presidente aún estaba en pareja.

La mujer en cuestión se llama Dolores, aunque en su entorno la conocen como Lola. Tiene alrededor de 46 años, está separada y, según trascendió, mantiene un perfil bajo, alejado del ruido mediático.

Se conocían desde la presidencia de Macri

El dato más sensible tiene que ver con el origen del vínculo. Según lo que se comentó al aire, ambos se habrían conocido en 2015, cuando ella se desempeñaba como asesora durante la presidencia de Macri. A partir de ahí, el contacto habría continuado con el paso del tiempo.

Incluso, hubo versiones que indican que ya se los habría visto juntos en un contexto más íntimo, lo que reforzaría la idea de una relación consolidada. “Lo vieron a él en la casa de ella en carácter de novio”, fue otro de los detalles que sumó Duré.

Por ahora, no hay confirmación oficial de ninguna de las partes. Sin embargo, en el mundo político y mediático dan por hecho que el ex presidente volvió a apostar al amor.

La historia no está exenta de polémica. El hecho de que el vínculo tenga raíces en el pasado, cuando Mauricio Macri aún estaba en pareja, abre interrogantes y alimenta especulaciones.

Así, una vez más, la vida personal de uno de los referentes políticos más importantes del país vuelve a mezclarse con la escena pública. Y como suele pasar, cuando aparecen estos datos, el tema recién empieza.