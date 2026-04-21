Macri viaja a otra provincia radical y el PRO se prepara para competir sin Milei

Mauricio Macri prepara su próximo destino: a fines de mayo tiene en agenda una visita a la provincia de Mendoza, otro distrito comandado por un gobernador radical, fuerza política con la que viene coqueteando desde hace algunas semanas. El ex presidente tiene previsto mantener encuentros con jefes provinciales variopintos, pero esos mitin se irán desvelando cuando sea oportuno, sobre la marcha. Lo cierto es que el PRO aspira a presentar candidatos propios en 2027 “donde sea posible”. En el partido amarillo señalan a Karina, la hermana del Presidente, como la resistencia originaria a cualquier acuerdo entre el macrismo y La Libertad Avanza, aún pese a la voluntad de acercar posiciones del jefe de Estado, con el que ya no conversa.

Este fin de semana, Macri mantuvo un encuentro con dirigentes PRO del NEA en Chaco. Fue y volvió en el día, pero exprimió al máximo la experiencia: sostuvo una reunión con el gobernador local, Leandro Zdero, para después cruzar el puente y cenar con los hermanos Gustavo y Juan Pablo Valdés, ex y actual gobernador de Corrientes. Los tres radicales. Cruces que se dieron poco después de que Maximiliano Pullaro, mandatario de Santa Fe, también boina blanca, lo invitara a conformar una coalición del “interior productivo” para competir en las elecciones del año que viene.

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A esos acercamientos se le sumará el viaje, en un mes, a Mendoza, comandada por el radical dialoguista Alfredo Cornejo, aunque en la gobernación no estaban al tanto de la visita. No es la única reunión prevista a futuro. Desde el entorno del ex presidente ya avisaron que “hay más (mano a mano con gobernadores), pero se comunicarán a su debido tiempo”. Lo cierto es que, de momento, el primer destino por el interior será el de esa provincia cordillerana. Lo que le abre la puerta a actividades en la zona del AMBA. “Hay de todo, todo el tiempo”, sostuvieron en filas amarillas para dejar en claro que los contactos políticos son constantes.

El plan del PRO es “competir con lista propia” en los distritos y categorías en que sea posible. En ese camino, una posibilidad es la construcción de una nueva coalición que permita unificar fuerzas y pensar en una segunda etapa del proyecto mileísta, con guiños al sector concentrado: previsibilidad, respeto por las instituciones y los medios de comunicación, entre otros puntos similares que mira el círculo rojo.

“Confianza y coherencia”. Esas son las dos cualidades que el PRO asegura que puede aportarle a la Argentina. Factores que “no se prometen” sino que “se transmiten con hechos”: el macrismo supo mantener su acompañamiento a las ideas económicas del gobierno pese a los malos tratos violeta porque “lo correcto está por encima de lo conveniente”.

Sin embargo, una alianza con LLA aparece cada vez más lejana. El vínculo, aseguran, “está roto” y ya no parece haber tiempo para reconstruirlo. La foto de Karina Milei con Patricia Bullrich de este viernes, junto a diputados, senadores y legisladores porteños libertarios, le sumó más tensión al vínculo. La hermana del Presidente hizo pública la tregua con la senadora – que había anticipado El Destape hace dos semanas – y la levantó como posible candidata a jefa de Gobierno en CABA en medio del escándalo que envuelve a Manuel Adorni.

En el encuentro, Karina bajó un mensaje claro: LLA va a ir por la Ciudad sin acuerdo, al menos por ahora, con el PRO. De hecho, en redes sociales La Libertad Avanza ya desarrolla una campaña muy activa para sumar militantes en la CABA con foco en distintas áreas, entre las que están el territorio, los profesionales, adultos mayores y culto.

De todos modos, aún no está cerrada una candidatura de Bullrich. Analizan que su destino dependerá de cómo llegue el Gobierno a 2027: si arriba holgado al año electoral, se pueden dar el lujo de no tenerla en la fórmula presidencial, dejándola competir por la Ciudad, aún con el PRO jugando por fuera. Si la administración libertaria llega con lo justo, el nombre de la senadora podría estar en la boleta presidencial.

Desde el entorno de Mauricio Macri advierten que esta actitud belicosa de Karina no es nueva. La hermana del Presidente siempre se opuso a un trabajo conjunto de ambos partidos, incluso a pesar de los deseos expresados por Javier Milei. El titular del PRO y el jefe de Estado ya no hablan.