Ni fotos ni enlaces: la herramienta secreta de Google para destronar a TikTok en tu propio celular

Fuente: Applesfera.

Google Discover evolucionará notablemente durante este 2026, dejando de ser un feed exclusivo de noticias para convertirse en un espacio donde los medios de comunicación y los creadores de contenido en redes sociales compartirán espacio. Discover no solo incorporará artículos: también tendrán cabida los vídeos verticales de YouTube Shorts y publicaciones procedentes de X e Instagram. La nueva pestaña de video es el paso más ambicioso de esa transformación.

Qué es y cómo funciona Google Discover

Antes de entender la novedad, conviene saber qué es Discover para quienes no lo usan. Es el feed personalizado que aparece al deslizar hacia la derecha en la pantalla de inicio de Android, o al abrir la app de Google. Muestra artículos, noticias y contenido adaptado a los intereses del usuario sin que este tenga que buscar nada. Disponible tanto en Android como en iPhone a través de la app de Google.

La nueva pestaña de video cambia la lógica de ese feed. En lugar de tarjetas con artículos y fotos, el usuario se encuentra con un feed de clips verticales de YouTube Shorts que puede deslizar hacia arriba —exactamente igual que en TikTok, Instagram Reels o YouTube Shorts. El algoritmo de recomendación de Google personaliza qué videos aparecen según el historial de navegación, búsquedas y preferencias del usuario.

Por qué Google lo hace ahora

La batalla por el tiempo de pantalla es el motor detrás de este cambio. TikTok, Reels y Shorts consumen horas de los usuarios que antes pasaban leyendo noticias o usando el buscador. Al integrar los vídeos verticales de YouTube Shorts junto con contenido de redes sociales dentro del ecosistema de Google, la compañía busca que los usuarios no tengan que salir de su entorno para consumir ese tipo de contenido.

La ventaja estructural de Google es enorme. Discover ya tiene miles de millones de usuarios activos mensuales y está preinstalado en todos los celulares Android del mundo. Agregar un feed de video vertical no requiere que el usuario descargue una app nueva ni cree una cuenta nueva: la experiencia aparece directamente donde ya miraba el celular.

Cómo se diferencia del TikTok y YouTube Shorts existentes

El diferencial no está en el formato —que es idéntico—, sino en la integración. El feed de Discover usa el contexto completo de la cuenta de Google del usuario: historial de búsqueda, ubicación, aplicaciones usadas, artículos leídos. Eso le da una capa de personalización más profunda que la que tienen TikTok o Reels, que solo conocen el comportamiento dentro de su propia app.

También mezcla tipos de contenido. A diferencia de TikTok, que solo muestra su propio contenido, el feed de Discover puede combinar Shorts de YouTube con artículos de noticias, publicaciones de X e Instagram, todo dentro de la misma experiencia de scroll. El usuario no sabe si lo que viene es un video o una nota: simplemente desliza y consume.

Cuándo llega

La función está en etapa de prueba y el despliegue es gradual. Por ahora se reporta en algunos dispositivos Android en mercados seleccionados. No hay fecha confirmada para un lanzamiento global, pero el patrón habitual de Google indica que, si las métricas de tiempo de uso son positivas en el piloto, el rollout se acelera. Para verificar si ya la tenés: abrí la app de Google y revisá si aparece una nueva pestaña o sección de video en el feed de inicio.