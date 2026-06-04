Así es la fascinante casa de Andrea del Boca con estilo clásico: las fotos

La vivienda conserva una estética clásica y una decoración que se mantiene fiel al estilo elegido por la actriz a lo largo de los años.

Andrea del Boca volvió a estar en el centro de la escena tras su participación en Gran Hermano: Generación Dorada. Sin embargo, además de su presente televisivo, creció el interés por la casa de Andrea del Boca, una residencia con más de cuatro décadas de historia que conserva una marcada estética clásica y numerosos recuerdos de su trayectoria.

La casa de Andrea del Boca conserva una identidad única

Lejos de las tendencias minimalistas que predominan en la actualidad, la casa de Andrea del Boca mantiene una impronta tradicional que se percibe en cada uno de sus ambientes. La propiedad, que la actriz habita desde hace más de 45 años, refleja una búsqueda estética coherente con su historia personal y profesional.

Los espacios amplios, los techos altos y las paredes en tonos claros funcionan como la base de una decoración cargada de objetos con valor sentimental. Cada rincón parece haber sido construido a partir de recuerdos, piezas de colección y elementos seleccionados cuidadosamente a lo largo de los años.

La vivienda se destaca por conservar una atmósfera elegante y atemporal. Los muebles de estilo, las maderas nobles y los detalles ornamentales aportan carácter a una propiedad que no busca seguir modas pasajeras, sino preservar una identidad propia.

El living con chimenea es el corazón de la residencia

Entre todos los ambientes, el living principal aparece como el sector más representativo del hogar. Allí se encuentra una imponente chimenea de piedra maciza que se convierte en el punto focal de toda la decoración.

La estructura no solo aporta calidez durante los meses más fríos, sino que organiza visualmente el espacio y refuerza la estética clásica de la propiedad. Frente a ella se ubica una mesa esquinera octogonal de madera oscura que contrasta con el brillo del piso de parqué.

El ambiente combina materiales robustos con detalles delicados, generando una sensación de equilibrio entre confort y sofisticación. Las alfombras de inspiración oriental aportan textura y color, mientras que las lámparas con pantallas claras distribuyen una iluminación suave que realza cada elemento decorativo.

Este espacio resume buena parte del espíritu de la vivienda: un lugar pensado para la reunión, la convivencia y el disfrute cotidiano, sin resignar elegancia.

La estética de los años noventa sigue presente en cada detalle

Uno de los rasgos más llamativos de la propiedad es la fuerte presencia de elementos decorativos asociados a la década de los noventa, una etapa especialmente importante en la carrera de Andrea del Boca.

Las cortinas largas confeccionadas con telas pesadas, los marcos dorados, los relojes antiguos y los accesorios ornamentales construyen una atmósfera que remite a aquella época. Esta elección estética no parece casual, ya que coincide con los años en que la actriz protagonizó éxitos televisivos que marcaron a toda una generación.

Los distintos ambientes combinan elegancia, confort y una fuerte presencia de objetos con valor personal y sentimental

Lejos de parecer anticuada, la decoración transmite una sensación de continuidad y pertenencia. Cada objeto parece ocupar un lugar definido dentro de una narrativa personal construida durante décadas.

Las paredes funcionan como una galería de recuerdos

Otro aspecto distintivo de la casa de Andrea del Boca es el protagonismo que adquieren las paredes. Fotografías familiares, retratos y recuerdos vinculados a su carrera artística se exhiben en distintos sectores como si se tratara de una galería privada.

Los portarretratos de diferentes tamaños permiten recorrer visualmente distintas etapas de su vida. Allí conviven imágenes personales con registros de producciones que dejaron huella en la historia de la televisión argentina.

A esto se suman esculturas distribuidas en pasillos, estanterías y muebles. Muchas de estas piezas evidencian una clara admiración por el arte clásico y aportan un valor simbólico que trasciende cualquier cuestión económica.

Más que una simple propiedad, la residencia representa un espacio donde convergen historia, arte y memoria. La casa de Andrea del Boca funciona como un reflejo de su trayectoria, un refugio lleno de significado que conserva intacta la esencia de una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina.