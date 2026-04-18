Jorge Drexler deslumbró en Buenos Aires y presentó su nuevo disco “Taracá”

En un encuentro lleno de música y conexión, Jorge Drexler volvió a Buenos Aires con la fuerza de un ritual compartido con todas las letras. Este viernes 17 de abril, se presentó en el Movistar Arena con entradas agotadas para inaugurar su nuevo disco “Taracá” y deslumbró con su repertorio y conexión con el público en un concierto diferente. Este sábado 18 de abril repite la hazaña con otra función sin localidades disponibles.

La gira había comenzado días atrás en Mendoza, pero fue en la capital argentina donde la magnitud del fenómeno se hizo evidente. Desde temprano, el público se congregó en el Arena, con una expectativa que se palpaba en cada rincón.

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Un repertorio lleno de emociones y mensajes

El concierto comenzó con “Toco Madera”, pieza de su nuevo disco Taracá, que interpretó completo. A lo largo de dos horas y media, Drexler alternó entre momentos de intensidad colectiva y pasajes de profunda intimidad.

Uno de los instantes más memorables fue cuando caminó entre el público hacia un escenario alternativo montado al fondo del campo. Allí, en un espacio reducido, cantó a capella y compartió escenario con Mateo Sujatovich, líder de Conociendo Rusia. Juntos interpretaron “Desastres Fabulosos”, tema que grabaron en colaboración y fue la primera vez que lo tocaban en vivo. Mientras tanto, la banda continuaba tocando desde el escenario principal, con una coordinación milimétrica.

Jorge Drexler deslumbró en Buenos Aires y presentó su nuevo disco “Taracá”

El repertorio combinó las canciones nuevas con clásicos de su carrera, entre ellos mashups que enlazaron “Bienvenida”, “Tamborero” y “Quimera”. Drexler también compartió reflexiones en voz alta: “No saben la alegría que tengo de volver al escenario después de estar un año y medio encerrado haciendo un disco”.

La apertura estuvo a cargo de Joaquín Martínez, protagonista de una anécdota inolvidable con Drexler años atrás. En aquella ocasión, Martínez había pedido cantar “La Aparecida” con un cartel improvisado. Ahora, Drexler lo invitó oficialmente a abrir su show. Incluso, durante el set del telonero, el propio Drexler apareció brevemente para saludar, desatando una ovación inmediata.

Más adelante, agradeció la confianza del público: “Ustedes agotaron las entradas antes de que saliera el disco. Es una verdadera cita a ciegas”. La emoción se intensificó con la participación de Piki Aguirre, quien sumó tambor en “Sea” y en la emblemática “Todo se transforma”. Drexler evocó figuras como Joaquín Sabina y Enrique Morente, a quien homenajea en su último trabajo.

Cerca del cierre, improvisó “Me haces bien”, confesando que no estaba en la lista original. Con guitarra al hombro, la interpretó en un coro masivo junto al público, logrando una comunión total.

La banda que lo acompaña -Miryam Latrece, Ale López, Florencia Gamba, Eva Catalá, Vicente “Huma”, Marc Pinyol y Julio Sanrizz- aportó riqueza sonora y matices. Cada integrante sumó su impronta, expandiendo la propuesta musical hacia un terreno diverso y vibrante.

Jorge Drexler deslumbró en Buenos Aires y presentó su nuevo disco “Taracá”

Con la primera función agotada y la segunda prevista para el sábado 18 también sin entradas disponibles, Buenos Aires se consolidó como epicentro de esta nueva etapa. Después de estas presentaciones, la gira continuará por Mar del Plata y luego por Chile, Brasil y Uruguay.

Más adelante, el recorrido se extenderá por América y Europa, con fechas confirmadas hasta 2027. Así, el universo de Taracá late en vivo y Jorge Drexler reafirma su capacidad de construir noches inolvidables, donde la música se convierte en un puente de emociones compartidas.