"Argentina Casting": cómo operaba la red de explotación sexual millonaria que generó conmoción en las redes y ahora está bajo la lupa de la Justicia

El escándalo alrededor de la producción de videos sexuales conocido como “Argentina casting” avanzó al punto tal que en los últimos días detuvieron a su creador, Gianfranco Gaspar Núñez, acusado de atraer y captar mujeres por redes sociales bajo la promesa de lograr fama internacional mediante una producción audiovisual, cuando en realidad llevaba adelante un esquema de explotación sexual donde más de un centenar de jóvenes fue víctima. Hasta ahora, la denuncia fue impulsada por 8 jóvenes pero los investigadores no descartan que con la trascendencia de la causa se sumen nuevos casos en los próximos días.

Según el expediente a cargo del Juez Carlos Vera Barros, Núñez construyó un sistema organizado: a través de distintas redes sociales se comunicaba con las chicas y se presentaba como productor audiovisual y les ofrecía pagos en efectivo, dinero y fama internacional después de grabar videos de contenido erótico que sólo se iba a difundir en el extranjero. Aseguraba, además, que nadie en Argentina podría verlos pero finalmente era un engaño y las imágenes de las víctimas terminaron circulando en plataformas abiertas en nuestro país y grupos de Telegram, según pudieron reconstruir los peritos de investigaciones de la Policía Federal.

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La acusación incluye captación de víctimas en Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán, Jujuy, Córdoba y Misiones. Las víctimas supieron que los contratos se habían incumplido y habían sido engañadas cuando sus imágenes fueron recibidas por su entorno meses después de haberse grabado los videos. Tras las denuncias y los allanamientos, la Justicia comprobó la existencia de esos contratos y determinaron que Gianfranco Núñez usaba nombres falsos y se identificaba como “Liam” o “Elion”. Esos documentos fueron encontrados en el allanamiento que terminó en la detención del joven donde también secuestraron celulares, computadoras, notebooks, cámaras y discos rígidos. Además, los peritos se llevaron tarjetas y pudieron identificar billeteras virtuales donde el acusado operaba con criptomonedas.

Durante los operativos en Rosario, Posadas y Buenos Aires, los especialistas lograron identificar más de 150 videos que el acusado había grabado y también contratos de los cuales las víctimas no habían obtenido copias. Así también, el expediente logró reconstruir que entre el 1° de enero de 2023 y el 18 de mayo de 2024, Gianfranco Núñez hizo transferencias por 119 millones de pesos, mediante 10 billeteras virtuales que figuran a su nombre. Ese tiempo investigado coincide con las ocho denuncias con las cuales trabaja por ahora el expediente pero se mantiene la información abierta por si se suman nuevas acusaciones.

Para los investigadores, el flujo del movimiento económico permite reconstruir la magnitud de las operaciones y poder afirmar que se trata de una organización sostenida en el tiempo. Además, se incorporaron al expediente distintos audios extraídos del celulares secuestrados donde Núñez, en los que hace referencia a la venta de los vídeos y habla del flujo de dinero asegurando a su interlocutor que le va muy bien y que gana alrededor de 7 mil dólares por mes el cual está invirtiendo en su auto pero próximamente iba a comprar terrenos y empezar a construir. Dentro del material de análisis, los investigadores no descartan sumar distintas publicaciones en redes sociales donde el acusado hacía posteos xenófobos y discriminatorios donde también aseguraba que había sido desafectado de su función docente por cuestiones sexuales.

Ahora, la investigación avanza sobre la posibilidad de la existencia de videos de contenido sexual donde participaron menores de edad, lo que agravaría la imputación que pesa sobre Gianfranco Núñez. Para los acusadores, el hombre de 30 años ejerció una forma grave de cosificación utilizando a las jóvenes y convirtiéndolas “en un producto monetizable” para consumo masivo. Con esa acusación y bajo la posibilidad de ampliarla, el Juez Vera Barros dictó la prisión preventiva por 90 días para Núñez mientras avanza la búsqueda de más víctimas. El reclamo de las denunciantes no es solamente que Gianfranco Núñez pague por su delito sino que la Justicia argentina trabaje para lograr que esos videos sean eliminados de las plataformas y no sean revictimizadas una y otra vez.