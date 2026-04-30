Baby Etchecopar reveló el desconocido secreto mejor guardado por Milei: "Todavía"

Baby Etchecopar reveló el desconocido secreto mejor guardado por Milei.

En la pantalla de A24, el periodista Ángel "Baby" Etchecopar lanzó una feroz crítica contra el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Con total indignación, el periodista repudió los constantes agravios hacia los trabajadores de prensa y alertó sobre la inminente caída de la imagen gubernamental.

La tensión entre la Casa Rosada y el periodismo suma un capítulo de extrema violencia discursiva. Durante su clásico editorial, la figura televisiva analizó la agresiva postura del jefe de Estado durante el informe de gestión de Adorni. "Más vergüenza que Manuel Adorni me dio Javier Milei y todavía me da el Presidente", arrancó.

Lejos de calmar su enojo, Baby Etchecopar defendió a sus colegas y expuso la dura realidad salarial del sector. Al respecto, cuestionó con extrema firmeza la costumbre del líder de La Libertad Avanza de agredir al rubro de forma constante: "Seguir con los insultos a los periodistas, decirles chorros, a los movileros que los que ganan mejor cobran un palo y medio, que se pelan el culo abajo de la nieve, del agua, del frío y del calor para conseguir notas".

En ese mismo sentido, calificó las actitudes del Presidente como un claro acto de "cobardía política".

Baby Etchecopar reveló el desconocido secreto mejor guardado por Milei.

Su visión sobre el Gobierno

Para cerrar su argumento, el conductor trazó un panorama muy oscuro sobre el futuro de la gestión nacional. "Qué distinto que es este Milei nervioso", ironizó y remató: "Los periodistas leían las mentiras de Adorni o los desaciertos de Adorni y yo miraba el descascarado gobierno de Javier. Vemos cómo se descascara un gobierno, vemos cómo ya las mentiras no alcanzan".