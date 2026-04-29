Baby Etchecopar soltó un desconocido dato sobre Javier Milei y sorprendió a todos: "Olerla"

Baby Etchecopar soltó un desconocido dato sobre Javier Milei y sorprendió a todos.

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar lanzó una feroz crítica contra el presidente Javier Milei. En la pantalla de A24, el periodista cuestionó el absoluto aislamiento de la máxima autoridad, repudió la constante soberbia de su entorno y reclamó un contacto real con los problemas de los argentinos.

Durante su clásico editorial, la figura televisiva analizó la postura del jefe de Estado y apuntó directo contra su innegable falta de empatía. "Javier, con todo respeto, querido Presidente de la Nación argentina, le hace falta humildad", arrancó con evidente hartazgo.

Inmediatamente después, profundizó su fuerte reclamo hacia la mesa chica de la Casa Rosada: "Le hace falta pueblo. Ni hablar a los que tiene alrededor: su hermana, Adorni. Le hace falta humildad".

Lejos de calmar su enojo, el presentador le exigió al mandatario un urgente baño de realidad fuera de su círculo íntimo. "A la gente hay que olerla, toque la mano de un argentino, Milei. Vea a los ojos de los argentinos. Y esto no es demagogia, es lo que le falta", disparó. Además, fulminó la contradicción constante en sus discursos: "Deje de hinchar los huevos con hablar para economistas que le importan un carajo. Un día les dice que son empresarios y otro día dice que son empresaurios".

Baby Etchecopar soltó un desconocido dato sobre Javier Milei y sorprendió a todos.

El pedido de Baby Etchecopar a Milei

Para cerrar, Etchecopar le pidió al líder libertario que baje al territorio de una vez por todas. "Póngase de acuerdo, camine la calle sin 80 camionetas de seguridad", sentenció y remató: "Deje de hinchar las pelotas, Presidente, con todo respeto, de hablar de libros que a lo mejor leyó nada más que el lomo".