El famoso periodista que votó a Milei y ahora está arrepentido: “Yo respeto a...".

Baby Etchecopar sorprendió a muchos en su editorial más reciente en Basta Baby, el programa que conduce en A24. El reconocido periodista, que aseguró haber votado a Javier Milei pero que viene criticando su gestión de forma categórica, habló acerca de las formas de hacer política actualmente, ponderando las viejas usanzas por encima de las actuales.

"Por ahí son los años que a mí me llevaron a verlo a Moreno, por ejemplo, aunque no comulgue con sus ideas. Yo extraño la política esa del poncho acá arriba, eso extraño. A mí esta cosa tan pajera me aburre mucho", deslizó el trabajador de prensa, haciendo un parangón con "los bares" y los empleados que actualmente contratan: "¿Por qué no vuelven a tomar a los mozos viejos? Están estos pendejos pelotudos, que vos estás esperando para pedir y están con el teléfono".

En esa misma línea, pidió "llamar a la gente que quiere laburar y que sirven para que manejen el país", alegando que "hay grandes economistas de verdad", opinando que hay que "sacar a esta lacra de incompetentes, maleducados, que no tienen ni estudio". Finalmente, señaló: "Soy de derecha, pero respeto a la izquierda y al peronismo bien nacido".

Baby Etchecopar destrozó a Milei y Adorni

En otro de sus editoriales más recientes, Etchecopar sostuvo que "cada día que Adorni está con ustedes en el Gobierno, a mí me da más repugnancia su gobierno maestro". "¿Sabe lo que pasa? Usted puede bailar en Israel, mostrar la raya del culo. Pero ojo, si lo hace solo, pensamos que es una cosa suya. Si está Adorni, pensamos que son mala gente todos", continuó.

"Le digo con sinceridad, yo lo voté. No soy peronista, no soy kirchnerista, no laburo en C5N. Yo le digo la verdad, siento repugnancia y me quiero cortar los huevos de haberlo votado". Además, indicó que "sentimos verguenza de haberlo tenido a este papelonero (Adorni) de columnista, nos salió este engendro".