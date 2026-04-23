Baby Etchecopar destrozó al gobierno de Javier Milei: "Siento repugnancia".

Baby Etchecopar se hartó del gobierno de Javier Milei. Desde hace ya un buen tiempo, el periodista que conduce un programa de televisión en A24 y otro radial en Radio Rivadavia, dejó en claro su malestar con la forma en que el presidente lleva adelante su gestión, así como también señaló con dureza los diferentes escándalos en que se han involucrado tanto él como sus funcionarios.

En su editorial más reciente, la del miércoles 22 de abril por la noche, cuestionó la decisión de mantener a Adorni como jefe de gabinete, luego de que se iniciara contra él una investigación tanto por los vuelos a Punta del Este y Aruba, como por la forma en que adquirió su actual vivienda en Caballito.

Baby Etchecopar cuestionó a Manuel Adorni.

Baby Etchecopar destrozó a Milei y Adorni

"Cada día que Adorni está con ustedes en el Gobierno, a mí me da más repugnancia su gobierno maestro", dijo sin rodeos, fiel a su estilo, Baby Etchecopar. "¿Sabe lo que pasa? Usted puede bailar en Israel, mostrar la raya del culo. Pero ojo, si lo hace solo, pensamos que es una cosa suya. Si está Adorni, pensamos que son mala gente todos", indicó.

En esa misma línea, confesó: "Le digo con sinceridad, yo lo voté. No soy peronista, no soy kirchnerista, no laburo en C5N. Yo le digo la verdad, siento repugnancia y me quiero cortar los huevos de haberlo votado". Sumado a eso, sostuvo que "es un cachetazo que nos pega a todos los argentinos" lo que está ocurriendo.

Finalmente, dejó en claro que tanto él como sus compañeros "sentimos verguenza de haberlo tenido a este papelonero (Adorni) de columnista, nos salió este engendro", alegando también que sintió que el ex vocero los "tomó de boludos" para poder ganar reconocimiento en los medios usándolos como base.