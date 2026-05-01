Menos libertad de expresión: Argentina retrocedió 58 puestos desde que asumió Milei

Luego de convertirse en el primer mandatario de la historia argentina en ir al Congreso para defender a su jefe de Gabinete envuelto en escándalos por el aumento de su patrimonio, el presidente Javier Milei reordenó abrir la sala de periodistas que mantenía cerrada desde hace una semana por motivos de "seguridad nacional". En este contexto, la organiación internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) dio a conocer su informe 2026 y dio cuenta que, desde que llegó Milei a Casa Rosada la libertad de expresión en Argentina tuvo un fuerte retroceso: pasó de estar en el puesto 40 en 2023 a ubicarse en el 98 en 2026.