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Menos libertad de expresión: Argentina retrocedió 58 puestos desde que asumió Milei

En VIVO - Actualizado hace 0 minutos

Un informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF) reveló que el país tuvo una caída de 11 posiciones en 2026 en el último ránking de libertad de expresión. Desde que llegó el libertario a Casa Rosada ya son 58 posiciones menos.

Luego de convertirse en el primer mandatario de la historia argentina en ir al Congreso para defender a su jefe de Gabinete envuelto en escándalos por el aumento de su patrimonio, el presidente Javier Milei reordenó abrir la sala de periodistas que mantenía cerrada desde hace una semana por motivos de "seguridad nacional". En este contexto, la organiación internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) dio a conocer su informe 2026 y dio cuenta que, desde que llegó Milei a Casa Rosada la libertad de expresión en Argentina tuvo un fuerte retroceso: pasó de estar en el puesto 40 en 2023 a ubicarse en el 98 en 2026. 

 

Hace 22 minutos

Inflación: esperan una desaceleración en abril, pero arriba de 2,5%

Anticipan que tuvo su primera baja intermensual luego de 10 meses y el pico de marzo por efecto de la guerra en Medio Oriente.

Los privados confirman, tal como adelantaban a mediados de mes, que la inflación se desaceleró en abril por primera vez tras 10 meses. Una tendencia que era esperable luego del pico estacional de marzo, al que este año se le sumó el efecto de la guerra en Medio Oriente. Aun así, la mayoría anticipa que la cifra no bajará del 2,5%, y algunos advierten que puede incluso volver a acercarse al 3%.

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Hace 1 hora

Tras una semana de censura, el Gobierno abrirá la sala de periodistas y hablará Adorni

El Gobierno la cerró el mismo día que tuvo un encuentro privado con el dueño de Palantir Peter Thiel y argumentó que había tomado esa decisión por motivos de "seguridad nacional". El Presidente y su Jefe de Gabinete finalmente este lunes dejarán entrar a los acreditados tras la censura de más de diez días.

Al cumplirse una semana del cierre de la sala de periodistas en Casa Rosada, fuentes del Gobierno aseguraron a El Destape que la reabrirán el próximo lunes, mismo día que también habrá conferencia del jefe de Gabinete Manuel Adorni. La censura duró más de diez días para algunos acreditados de Rosada, entre ellos este medio que fue inhabilitado a entrar bajo la excusa de la supuesta filtración rusa. Después la sala se cerró para todos por una causa de espionaje falaz que le endilgaron a TN por una filmación que el gobierno consideró que puso en juego la seguridad nacional. 

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Hace 1 hora

El peronismo, el sindicalismo y la izquierda se movilizan por el Día del Trabajador

Con distintos actos y convocatorias, una buena parte de la oposición se reunirá para expresar sus reclamos contra el Gobierno Nacional y debatir propuestas para el 2027.

Un grupo del justicialismo, de la izquierda y del sindicalismo combativo llevará adelante este viernes distintos eventos y actividades en el AMBA para conmemorar el Día del Trabajador. Con matices y diferentes aspiraciones rumbo a 2027, todos estos sectores plantearán críticas a la política económica del gobierno de Javier Milei.

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Hace 2 horas

Un sector de la CGT presiona para un nuevo paro contra Milei: "Se acabó la paciencia"

Cristian Jerónimo y Pablo Moyano volvieron a desafiar al Gobierno Nacional con una posible nueva medida de fuerza en las calles. Ambos dieron sus definiciones ante la prensa, minutos antes del acto central.

El cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT) Cristian Jerónimo y el dirigente de Camioneros, Pablo Moyano, advirtieron este jueves que la central obrera está evaluando un posible paro en contra del gobierno de Javier Milei. "Se va a decidir en el Consejo Directivo", lanzó Jerónimo en la previa del acto de esta tarde en la Plaza de Mayo, en conmemoración por el Día del Trabajador.

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Hace 2 horas

Los 5 datos que muestran cómo la clase media alta empieza a sufrir la crisis

Distintos sectores de la economía caracterizados con la porción social más acomodada empiezan a evidenciar señales de enfriamiento, incluso entre aquellos que hasta hace poco parecían menos afectados por el modelo económico libertario.

Hasta hace poco tiempo, las críticas más furtivas al modelo económico del Gobierno reconocían que la propia injusticia del sistema otorgaba facilidades a consumos característicos de la clase media más acomodada. Sin embargo, datos difundidos en las últimas semanas matizan esa visión y empiezan a demostrar inestabilidad entre los sectores que hasta ahora no se veían tan perjudicados.

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Hace 10 horas

El peronismo, el sindicalismo y la izquierda se movilizan por el Día del Trabajador

Con distintos actos y convocatorias, una buena parte de la oposición se reunirá para expresar sus reclamos contra el Gobierno Nacional y debatir propuestas para el 2027.

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Hace 13 horas

Trump le sube la nota a la Argentina de Milei en un ranking de propiedad intelectual

La Oficina del Representante Comercial estadounidense mejoró la calificación del país en su revisión anual del estado global de la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

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Hace 14 horas

Las dos fotos electorales para Provincia y Ciudad que dejó el informe de Adorni

La exposición parlamentaria dejó al descubierto los movimientos en el tablero libertario. El santillismo camina con cautela el sendero hacia el 2027, mientras que la interna porteña no cesa pese a los gestos bullrichistas de acercamiento.

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Hace 14 horas

Despues de Adorni, LLA empuja la ley Hojarasca para tratarla en Diputados

Tras la puesta en escena del Jefe de Gabinete en la Cámara baja, el oficialismo intentará abrir el recinto para darle media sanción al proyecto sponsoreado por el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzengger.

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Hace 14 horas

Estados Unidos diseñó un sistema de vigilancia sobre los centros atómicos del país

La semana que viene llegará una delegación del Departamento de Estado de los EE.UU para inspeccionar los activos físicos de los Centros Atómicos del país (Constituyente, Ezeiza y Bariloche). El recorrido será del 4 al 6 de mayo. 

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Hace 15 horas

Yofra: "Si la lucha sirve para que se caiga un Gobierno, que se caiga"

Daniel Yofra, Abel Furlán y Rodolfo Aguiar lanzaron el FreSU con una advertencia contundente: desobediencia a la reforma laboral y un plan de lucha inminente.

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Hace 16 horas

Tras una semana de censura, el Gobierno abrirá la sala de periodistas y hablará Adorni

El Gobierno la cerró el mismo día que tuvo un encuentro privado con el dueño de Palantir Peter Thiel y argumentó que había tomado esa decisión por motivos de "seguridad nacional". El Presidente y su Jefe de Gabinete finalmente este lunes dejarán entrar a los acreditados tras la censura de más de diez días.

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Hace 16 horas

Referente de discapacidad en Santa Cruz apuntó contra la política de Milei

La Casa Rosada impulsa reformas que recortan garantías en discapacidad. El representante del CODEFI provincial señaló que "hay en riesgo 1.280.000 pensiones no contributivas por invalidez laboral". 

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Hace 17 horas

Cámara empresaria prometió la normalización de las frecuencias de los colectivos

Lo informó la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor (AAETA), luego de haber participado este jueves de una reunión en el ámbito de la Secretaria de Transporte de la Nación.

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Hace 18 horas

La UIA confirma un primer trimestre recesivo con fuerte heterogeneidad sectorial

La Unión Industrial anticipa una mejora mensual de la actividad en marzo, impulsada por bases de comparación bajas y algunos sectores puntuales.

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Alineado a Trump: Milei participó de ejercicios conjuntos en un portaaviones de E.E.U.U

En un nuevo gesto de simpatía con el país del norte, el Presidente participó de ejercicios navales combinados a bordo del USS Nimitz de los Estados Unidos.

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Hace 18 horas

Aprietes y persecución de Milei: el cierre de la Sala de Prensa llegó al Congreso

El cierre del sector de los periodistas dentro de la Casa de Gobierno ya lleva una semana. Se reunió la oposición unida en la comisión de Libertad de Expresión y hubo graves denuncias contra el Presidente. 

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Hace 18 horas

Luego de la intimación a los rectores, la UNCA denunció "presión" política del Gobierno

Previo a la Marcha Federal Universitaria prevista para el 12 de mayo, el vicerrector de la casa de estudios cruzó a la cartera que comanda Sandra Pettovello, que exigió que se informen "las medidas que tomaron" frente a los paros. Advierten que las autoridades nacionales no envían "los fondos necesarios". 

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Hace 20 horas

Gasoducto Néstor Kirchner: una inversión que llega tras importar gas a precios récord

La ampliación del sistema de transporte suma capacidad recién para el invierno de 2027, mientras el país vuelve a enfrentar un invierno con necesidad de importar energía más cara.

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