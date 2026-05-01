Menos libertad de expresión: Argentina retrocedió 58 puestos desde que asumió Milei

Al cumplirse una semana del cierre de la sala de periodistas en Casa Rosada, fuentes del Gobierno aseguraron a El Destape que la reabrirán el próximo lunes, mismo día que también habrá conferencia del jefe de Gabinete Manuel Adorni. La censura duró más de diez días para algunos acreditados de Rosada, entre ellos este medio que fue inhabilitado a entrar bajo la excusa de la supuesta filtración rusa. Después la sala se cerró para todos por una causa de espionaje falaz que le endilgaron a TN por una filmación que el gobierno consideró que puso en juego la seguridad nacional.