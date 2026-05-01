Inflación: esperan una desaceleración en abril, pero arriba de 2,5%

Los privados confirman, tal como adelantaban a mediados de mes, que la inflación se desaceleró en abril por primera vez tras 10 meses. Una tendencia que era esperable luego del pico estacional de marzo, al que este año se le sumó el efecto de la guerra en Medio Oriente. Aun así, la mayoría anticipa que la cifra no bajará del 2,5%, y algunos advierten que puede incluso volver a acercarse al 3%.

En concreto, la inflación de abril fue del 2,4% para Equilibra, del 2,5% o 2,6% para OJF, del 2,5% para la estimación provisoria de EcoGo y del 2,8% para Analytica, según un relevamiento que pudo hacer El Destape entre algunas consultoras.

De este modo, sería el primer mes en que la inflación baja desde mayo de 2025, cuando el IPC tocó un piso del 1,5% tras el 2,8% de ese abril. A partir de aquel momento, la suba de precios no paró de acelerarse hasta el pico del 3,4% en marzo último, la más alta en un año.

La desaceleración inflacionaria ya era esperada por todos los privados. Incluso antes del inicio del mes, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que elabora el Banco Central con las proyecciones de consultoras y bancos, estimaba para abril un IPC del 2,6%.

Se trata de algo lógico. Por un lado, marzo suele mostrar siempre un pico estacional, producto de las importantes subas del rubro educación (por el inicio del ciclo lectivo) y del rubro indumentaria (por el cambio de temporada).

Por el otro, este año se le agregó el fuerte impacto de la suba del combustible por efecto de la guerra en Medio Oriente, que comenzó el 28 de febrero. A ello se le sumó un aumento del 7,6% de los colectivos nacionales del AMBA, que llevó a una suba todavía mayor en el rubro transporte.

La fuerte suba de la nafta al comienzo de la guerra, sumado al congelamiento de inicialmente 45 días que las petroleras decidieron implementar al principio del mes, hicieron que la mayor parte de su traslado a precios ya se haya producido en marzo, lo que dejó un escecnario más moderado para abril.

Con todo, el 3,4% de marzo fue inesperado para las consultoras, que estimaban una cifra más cercana al 3%. Esto hizo que, tal como señaló El Destape, algunas tuvieran que recalcular su proyección de abril al alza, dejando un piso más alto que el previsto en un primer momento.

Los rubros que más subieron en abril

En ese mismo sentido, algunos rubros de fuerte suba en marzo todavía siguieron trasladando a precios en abril. Así, el rubro que más subió durante el mes fue el de indumentaria, aun bajo el cambio de temporada por el inicio del otoño, en un 4% según EcoGo.

El otro rubro que también continuó sufriendo traslado de costos a precios, según la misma consultora, fue el de transporte, que subió un 3,7% en el mes por efecto del aumento del combustible, aunque ya en menor medida que marzo, y por las subas en los colectivos de CABA y provincia de Buenos Aires.

Además, para EcoGo el rubro vivienda subió un 2,7% frente a los aumentos en la luz y el gas, afectados desde enero no solo por las actualizaciones mensuales sin también por la quita de subsidios.

Por su parte, los alimentos subieron esta vez por debajo de la inflación general, contrario a lo que había ocurrido en febrero y marzo en el contexto de una fuerte suba de la carne. Durante abril, este rubro, el de mayor incidencia en el IPC final, subió un 2,1% para EcoGo y un 1,7% según LCG.