Menos cepo para los ricos y poderosos: el BCRA eliminó restricciones

El Gobierno tomó una serie de medidas que benefician el acceso a los dólares para las personas que viajan al exterior y a las empresas que tienen deudas, aún con sus casas matrices y cerró un “rulo” que permitía obtener una rentabilidad de 4% en operaciones denominadas “canje” por la que se compraba un bono en el exterior y se lo vendía en la plaza local.

Las medidas fueron tomadas por el Banco Central de la República Argentina a través de la Comunicación A8417 y significan generar más demandas de divisas en el mercado de cambios que este jueves operó con una baja de medio punto y cerró en las operaciones mayoristas a 1.381 pesos y en las minoristas a 1.405 pesos, por unidad.

El BCRA registró una compra récord de 281 millones de dólares y acumuló 582 millones en abril y 4.965 millones en el año, en el contexto de una caída de 5% que acumula la divisa en lo que va de 2026.

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La entidad monetaria presentó las medidas como una “simplificación cambiaria” que para las personas humanas implica:

Eliminar la obligación de liquidación de divisas procedentes de exportación de bienes y se las equipara con la exportación de servicios que ya tenía ese beneficio.

Eliminar el límite de 50 para la extracción de dólares en el exterior con la tarjeta de crédito para facilitar la extracción de efectivo para viajeros argentinos en el exterior.

En el caso de las empresas, les permite posponer de 60 días a 180 días el plazo de ingreso de divisas y eleva de 50 millones a 200 millones anuales, cuando se trate de exportaciones de empresas con casa matriz en Argentina a sus filiales en el exterior.

También extiende de 180 a 365 días la obligación de liquidar divisas de exportaciones de ropa, carteras y otros similares con niveles de exportaciones mínimas y para empresas nacionales de productos espaciales y nucleares.

Además, facilitó el acceso a las dividas para el pago de Obligaciones Negociables locales y deudas comerciales, que podrán comprar los dólares 3 días antes del vendimiento como existe ya para las ON con el exterior.

Otras medidas tomadas por el BCRA permiten la cobertura dólares para los créditos que se tomen en otras monedas siempre que los fondos del endeudamiento se liquiden en el mercado de cambio, con la idea de habilitar líneas de crédito del exterior en euros, yuanes y otras divisas.

Las grandes empresas y grupos económicos como Techint de Paolo Roca, podrán acceder a las divisas para pagos de capital de deuda financiera intrafirma siempre que paralelamente obtengan una refinanciación a 4 años de vida promedio y 3 años de gracia para el principal con acreedor del mismo grupo económico.

Los plazos y condiciones son similares a la norma que permite la repatriación de capitales de no residentes ante la venta de sus activos o empresas locales y según la visión del BCRA no tendrá impacto en los primeros tres años sobre la demanda de dólares y a la vez se levanta una restricción a empresas que invirtieron, ingresaron y liquidaron divisas.

Cierran un rulo que rinde 4%

El BCRA puso un cepo a las operaciones de “canje” que consisten en acreditaciones de ingresos de divisas del exterior a las cuentas abiertas en moneda extranjera y/o débitos de los fondos depositados en las mismas para su transferencia al exterior.

Esta operación se hace a través de la compra de bonos en el exterior, versión CCL, y su venta en el mercado local, versión MEP, lo que permite una ganancia que este jueves fue de 4% y que se mantiene en un rango de 3,5% a 4,5% en los últimos meses.

En febrero se fueron por este rulo 125 millones de dólares que según el BCRA fueron destinados principalmente a la cancelación de pasivos externos (por ejemplo, para pagos de deuda comercial y financiera externa o de utilidades y dividendos).

Ahora esas operaciones se equiparan a los requisitos vigentes para compra de moneda extranjera de personas humanas, por lo que el cliente deberá comprometerse a no operar títulos valores con liquidación en moneda extranjera por los 90 días subsiguientes, replicando para los canjes los controles que ya rigen en la normativa para la compra de moneda extranjera.