Adorni, sobre sus viajes de lujo al Caribe: "No me arrepiento"

Tras negar haber cometido delitos al presentar su informe de gestión en el Congreso, el jefe de Gabinete aseguró que no se arrepiente de haber volado en primera clase con su familia al Caribe a pasar el año nuevo de 2025 porque "son viajes de índole personal". "No tengo ninguna inconsistencia de nada", lanzó. Su vuelo costó 5.800 dólares y fue pagado en efectivo y en dólares, según confirmó la Justicia.

"Son viajes de índole personal en carácter familiar para que mis hijos tengan unos días de vacaciones. No me arrepiento, son personales. No me voy a arrepentir de brindarle a mis hijos y a mi familia unos días de vacaciones", dijo Adorni en diálogo con El Observador.

El ministro coordinador es investigado por enriquecimiento ilícito desde que se convirtió en funcionario de Javier Milei en 2023, en una causa a cargo del fiscal Gerardo Pollicita. Además de sus inmuebles y patrimonio, la Justicia investiga la procedencia del dinero con el que pagó sus vacaciones. "Todo está justificado. No tengo ninguna inconsistencia de nada", señaló Adorni.

Para el funcionario de Milei, la causa en su contra "no tiene goyete" y no va a prosperar porque "no tiene ningún sustento". "No quiero interferir en la causa, pero no solo no fui culpable, sino que va a quedar todo demostrado en la Justicia", apuntó.

Adorni negó haber viajado a Disney y a Río de Janeiro y tener una propiedad en la localidad de Martínez y acusó a la prensa por sufrir una "carnicería mediática". Sin embargo, el vocero nada dijo de su viaje a Aruba ni de como fue la compra de su actual departamento en el barrio porteño de Caballito, central en la investigación judicial. "Cuando me pidan explicaciones en la Justicia las daré, tengo todo justificado", deslizó.

Su posible renuncia

Por otro lado, el jefe de Gabinete volvió a descartar su salida del Gobierno mileísta. "Para nada, jamás voy a ceder ante este tipo de presiones. Ni yo, ni el Presidente, ni Karina Milei, ni ninguno de los ministros", planteó.

En ese sentido, Adorni pidió que la prensa deje de hipotetizar con su renuncia. "Déjense de especular con que me voy o el Presidente me echa", lanzó enojado. Y luego agregó: "Dijeron que yo estaba renunciando... mienten con mi patrimonio, con mis causas, con el Presidente y con el resto del gabinete".