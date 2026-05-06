Alivio en Boca por Leandro Brey: qué le pasó al arquero y cuándo volverá a jugar

Preocupación en Boca por la lesión de Leandro Brey: qué le pasó al arquero

Leandro Brey encendió todas las alarmas en Boca Juniors en pleno partido con Barcelona de Ecuador en condición de visitante. El arquero del "Xeneize" se vio obligado a salir del campo de juego y lo hizo entre lágrimas después de un fuerte golpe para que en su lugar ingresara Javier García. Horas después del mencionado momento, se confirmó qué le sucedió al juvenil en Guayaquil.

Se acercan los playoffs del Torneo Apertura 2026 en el fútbol argentino, pero también la definición de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para colmo, Agustín Marchesín tampoco está a disposición por la rotura de ligamentos y no quedan tantas alternativas. El guardameta suplente se hizo cargo de los tres palos. El misionero Fernando Rodríguez, de la Reserva, se perfila para ser suplente y ahora los directivos esperan por la recuperación del "Patito" tras conocer su diagnóstico.

¿Qué le pasó a Brey en Boca?

De acuerdo con la información del cronista Leandro "Tato" Aguilera en TyC Sports, el ex Los Andes apenas sufrió un fuerte golpe en el pubis que le generó un gran hematoma en el psoas ilíaco. La contractura general se dio en la cadera, la ingle y el psoas. Así y todo, lo esperarán hasta último momento para conocer si podrá atajar ante Huracán en La Bombonera, por los octavos de final del Apertura.

Si no llegase en óptimas condiciones, estará el experimentado García bajo los tres palos "Xeneizes". Se esperará a que, en las próximas horas, se desinflame la zona para continuar siguiendo de cerca su evolución. Toda esta situación obligó al cuerpo médico del "Xeneize" a hacerle los estudios correspondientes para descartar cualquier tipo de lesión grave y saber qué es precisamente lo que le sucedió. El panorama es complicado, ya que se avecinan el "Globo" y los duelos tanto con Cruzeiro como ante Universidad Católica de Chile en el mismo recinto por el certamen continental.

Los números de Brey en Boca

Partidos jugados : 38.

: 38. Goles recibidos : 21.

: 21. Vallas invictas : 18.

: 18. Títulos: Copa de la Liga 2022 y Liga Profesional 2022.

Leandro Brey sufrió una lesión en Boca contra Barcelona de Ecuador

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El duelo entre el "Xeneize" y el "Globo" por los playoffs del campeonato tendrá lugar este sábado 9 de mayo desde las 19 en La Bombonera con el arbitraje de Pablo Echavarría. La transmisión de dicho compromiso estará a cargo de ESPN Premium o TNT Sports. El ganador de este cruce se verá las caras con el equipo que triunfe entre Argentinos Juniors y Lanús en La Paternal.

El fixture de Boca en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores 2026