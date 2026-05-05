Empresas conjuntas de OpenAI y Anthropic negocian compra de firmas de servicios de IA, dicen fuentes

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra el logotipo de OpenAI.

Las empresas conjuntas que OpenAI y Anthropic crearon por separado con firmas de capital riesgo están en negociaciones para ‌adquirir compañías de servicios que ‌ayudan a negocios a implementar la IA, y la nueva entidad de OpenAI está en fases avanzadas en tres acuerdos, informaron a Reuters fuentes.

Las empresas de IA pretenden incorporar a cientos de ingenieros y consultores para ayudar a las compañías a poner en práctica sus modelos de IA, indicaron cinco de estas personas.

Las adquisiciones marcarían un nuevo frente en ​la competencia por la ⁠cuota de mercado de la IA entre las empresas. Si bien ‌ambas se han centrado en gran medida en crear ⁠modelos de IA más potentes, su implementación ⁠a gran escala requiere un tipo diferente de experiencia, que ahora buscan adquirir.

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OpenAI está recaudando aproximadamente 4.000 millones de dólares de 19 inversores, entre ⁠los que se encuentran TPG, Bain Capital y Brookfield Asset ​Management, para su empresa conjunta, informó anteriormente Reuters.

La ‌entidad, denominada The Deployment Company, se anunciará ‌a finales de esta semana, según una de las fuentes. ⁠Anthropic está llevando a cabo una iniciativa similar al recaudar 1.500 millones de dólares de inversores como Blackstone, Hellman & Friedman y Goldman Sachs, informó The Wall Street Journal.

Se espera que la mayor parte del capital ​recaudado a ‌través de las empresas conjuntas se destine a financiar adquisiciones de servicios de ingeniería y firmas de consultoría, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas ya que la información es privada. OpenAI y Anthropic se negaron a hacer comentarios.

Esta iniciativa ⁠refleja una tensión en el corazón del sector de la IA empresarial: lo que a menudo se presenta como un negocio de software de alto margen que podría eliminar la necesidad de consultores sigue dependiendo de servicios intensivos en mano de obra y altamente cualificados.

Esto se debe a que las empresas necesitan ingenieros y consultores para adaptar los modelos de IA a sus ‌datos, sistemas y flujos de trabajo específicos, así como para adaptar el software a medida que cambian las necesidades empresariales.

Jon Gray, presidente y director de operaciones de Blackstone, dijo en un comunicado que la contratación de trabajadores altamente cualificados "eliminará uno de los principales obstáculos para la adopción de la ‌IA empresarial".

Este enfoque refleja el modelo de Palantir, que consiste en integrar a los ingenieros en las operaciones de los clientes para implementar y adaptar su ‌software, una estrategia ⁠que el sector de la IA está replicando ahora a gran escala.

También sugiere que OpenAI y Anthropic podrían consolidar ​un mercado fragmentado de pequeñas empresas de consultoría y servicios de TI a medida que crean divisiones dedicadas a la implementación.

Con información de Reuters