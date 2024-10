La emocionante historia detrás de los penales de Brey: la ayuda clave de Gayoso, con ELA

La emocionante historia detrás de los penales de Brey: la ayuda de Gayoso, con ELA

Leandro Brey fue la gran figura de la noche en el duelo entre Boca Juniors y Gimnasia de La Plata en los cuartos de final de la Copa Argentina 2024, pero no fue el único protagonista de la historia. El joven con pasado en Los Andes que atajó cuatro penales en la definición contra el "Lobo" recibió miles de elogios por su brillante actuación, pero Fernando Gayoso -exentrenador de arqueros del "Xeneize"- colaboró aún luchando contra la Esclerosis lateral amiotrófica (ELA). A través de un sentido posteo, su esposa lo reconoció en las redes sociales y causó conmoción.

Silvia Mazza utilizó su cuenta de Instagram para referirse a la victoria de los dirigidos por Fernando Gago y dio detalles del trabajo que hizo el exintegrante del cuerpo técnico. Si bien atraviesa una difícil situación a nivel personal, no faltó en esta ocasión -como ya lo hizo otras veces- y "le dio una mano" al "Patito" para lograr la clasificación a semifinales, donde se verán las caras con Vélez. Como no podía ser de otra manera, la publicación no tardó en hacerse viral.

El mensaje de la esposa de Gayoso que revela cómo ayudó a Brey en los penales de Boca

"Detrás del triunfo de anoche hay un ser que está peleando la batalla más difícil de su vida. Un ser que se levanta todos los días a las 5.30 de la mañana y aún con limitaciones va al predio a enseñar lo que sabe. En silencio, analizó los penales y el famoso 'machete' fue a Rosario. El resultado estaba garantizado. Anoche, nosotros, tu familia, teníamos sentimientos contradictorios. Alegría por el resultado y mucha bronca y tristeza porque sabíamos que vos lo habías hecho pero no estabas ahí, y duele. Hoy, sos el héroe silencioso de esta historia. Tu familia está orgullosa de vos".

El posteo de la esposa de Fernando Gayoso en las redes sobre Leandro Brey y Boca Juniors

Qué es la ELA: síntomas y causas de la enfermedad

La ELA es una enfermedad que debilita los músculos y afecta las funciones físicas. La misma ataca las neuronas motoras, que son células nerviosas que se encuentran en el cerebro y la médula espinal. Controlan el funcionamiento de los músculos y los mensajes gradualmente dejan de llegar a los mismos, por lo que provoca debilidad, rigidez y atrofia.

Además, la ELA complica la manera de vivir del individuo en forma progresiva: puede afectar el habla, el caminar, la deglución e incluso la respiración. Eso sí, no todos los síntomas son compatibles o se dan en un orden en particular. El ritmo de avance de la enfermedad varía según cada caso. La media de supervivencia de aquellas personas que la sufren es de tres a cinco años. Aunque, en otros casos, viven cinco, diez o más tiempo.

El sistema nervioso es afectado por la ELA en los principales grupos: los nervios que controlan los sentidos, tales como el tacto y la vista, conocidos como neuronas sensoriales (generalmente no son afectados por la ELA); y los nervios que controlan la forma en la que nuestros músculos se mueven, llamados neuronas motoras (afectadas por la ELA).

Los síntomas de la ELA:

De acuerdo a los expertos, los síntomas iniciales de la ELA pueden variar de acuerdo a la persona. Algunas pueden experimentar tropiezos, otras pueden tener dificultades para levantar ciertos objetos; mientras que otras pueden tartamudear. El avance de la enfermedad depende de cada caso.

Debilidad muscular en uno o más de los siguientes: manos, brazos, piernas o los músculos del habla, de la acción de tragar o de la respiración.

Tics (fasciculación) y calambres musculares, especialmente en manos y pies.

Discapacidad del uso de brazos y piernas.

"Tragarse las palabras" y dificultad para proyectar la voz.

En etapas más avanzadas, falta de aliento y dificultad para respirar y tragar.

Las causas de la ELA:

Lamentablemente, y pese a que cada vez hay más estudios por parte de la ciencia, no hay precisiones sobre por qué y cómo ocurre.