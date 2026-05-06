Boca Juniors se quedó con un jugador menos por la expulsión de Santiago Ascacibar, frente a Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores

Boca Juniors disputa un encuentro clave ante Barcelona de Ecuador, por la cuarta fecha de la Copa Libertadores, y el equipo de Claudio Úbeda tuvo una mala noticia rápidamente. Es que Santiago Ascacibar se fue expulsado por una patada en la cabeza a un rival y el "Xeneize" deberá rearmarse de visitante.

A los 31 minutos de la primera parte, en un campo de juego en mal estado por la intensa lluvia que azota a Guayaquil, Boca se quedó sin un hombre menos por una jugada insólita. Después de que el argentino Milton Céliz cayera al piso, la pelota quedó debajo de su cuerpo y, Ascacibar, al querer disputarla, le aplicó un fuerte golpe en la cabeza al futbolista de Barcelona.

SI bien el árbitro cobró infracción, por un toque de Miñton Delgado, no se percató del golpe de Ascacibar. SIn embargo, a los pocos segundos fue llamado por el VAR y, tras observar la imagen, le sacó la tarjeta roja a Ascacibar.

Cabe recordar que el "Xeneize" ya había sufrido una expulsión en la Copa Libertadores el pasado martes frente a Cruzeiro, también en el primer tiempo. En aquella oportunidad, fue el paraguayo Adam Bareiro quien dejó a su equipo con 10 por doble amarilla.

Por dónde ver Boca frente a Barcelona de Ecuador

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Boca y Barcelona de Guayaquil será transmitido por Telefé, Fox Sports, Disney + y el streaming de Pluto TV, donde se puede ver gratis.

Un gran ausente frente a Barcelona

Boca no podrá contar para este cotejo con el delantero paraguayo Adam Bareiro, que fue expulsado durante el último encuentro por copa ante Cruzeiro en una polémica decisión arbitral. En su lugar estaría Milton Giménez, que viene recuperando la confianza después de convertir un gol frente a Central Córdoba y antes contra Defensa y Justicia, después de haber estado un largo tiempo fuera de los campos por lesión.

La otra opción que tiene el "Sifón" en el equipo es ingresar al "Changuito" Zeballos, que le tocó jugar frente a Cruzeiro cuando el "Xeneize" se quedó con un jugador menos. Aunque esta alternativa le quita algo de presencia en el área con solo Merentiel en ataque. De este modo, el once inicial sería Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Tomás Aranda; Merentiel y Giménez.

Así está el grupo de Boca

Antes del arranque de la fecha 4 por la fase de grupos, Boca tiene seis unidades, misma cantidad de puntos que tienen Universidad Católica y Cruzeiro. Por diferencia de gol el conjunto argentino está primero, por lo cual sacar una victoria en Guayquil encaminaría a priori su clasificación, dado que luego le quedan dos encuentros en condición de local para cerrar.