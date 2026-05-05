Una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en China deja 21 muertos

Los bomberos trabajan para extinguir un incendio tras una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en Liuyang, provincia de Hunan, China

Una explosión en una fábrica de fuegos artificiales de la provincia china de Hunan ha ‌causado la muerte ‌de al menos 21 personas y ha dejado 61 heridos, lo que ha llevado al presidente Xi Jinping a pedir una investigación exhaustiva, informaron el martes medios estatales.

La explosión en Liuyang, localidad dependiente de Changsha, capital de Hunan y centro neurálgico de ​la fabricación de ⁠fuegos artificiales, se produjo el lunes alrededor de ‌las 16:40 hora local (0840 GMT), según ⁠CCTV y Xinhua.

Las imágenes difundidas ⁠en las redes sociales mostraban enormes columnas de humo elevándose hacia un cielo azul claro con un fondo ⁠de exuberantes montañas verdes. Reuters verificó que la ​ubicación que se muestra en ‌las imágenes, publicadas en las ‌redes sociales el 4 de mayo, era Changsha.

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Un ⁠vídeo de Xinhua mostraba densas nubes de humo elevándose desde una amplia zona llena de edificios derrumbados y escombros.

Se enviaron al lugar cinco equipos ​de rescate ‌con cerca de 500 efectivos, junto con tres robots de rescate, que adoptaron un "enfoque coordinado entre personas y máquinas" para llevar a cabo búsquedas en cuadrículas, según Xinhua.

Dos almacenes ⁠de pólvora negra dentro del recinto de la fábrica suponían un alto riesgo, según el artículo, que añadía que las autoridades habían evacuado a los residentes de las zonas de peligro y establecido un área de rescate de un kilómetro y una zona de control de tres.

La ‌explosión se produjo en la empresa Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, informaron medios estatales.

Reuters no pudo encontrar ningún número de teléfono de la empresa para recabar comentarios.

El responsable de la empresa ha sido detenido ‌y se está investigando la causa del accidente, informó el diario estatal China Daily.

Xi pidió una investigación rápida para ‌determinar la ⁠causa de la explosión y una rendición de cuentas estricta por el incidente, según ​Xinhua.

Con información de Reuters