Apple negocia con Intel y Samsung fabricar chips en EEUU, según Bloomberg News

FOTO DE ARCHIVO. Vista del logotipo de Apple en una tienda Apple en París, Francia

Apple ​ha mantenido conversaciones exploratorias sobre la posibilidad de recurrir a Intel y Samsung ‌Electronics para fabricar ‌los procesadores principales de sus dispositivos, informó Bloomberg News el lunes, citando a personas familiarizadas con las deliberaciones.

Los ejecutivos de Apple han visitado una planta de Samsung en fase de desarrollo en Texas, Estados Unidos, y, ​por separado, ⁠también han mantenido conversaciones preliminares con Intel ‌sobre la contratación de los servicios ⁠de fabricación de chips ⁠de la empresa, informó Bloomberg.

Aunque esta medida ofrecería a Apple una opción secundaria más allá ⁠de su socio de larga data, Taiwan ​Semiconductor Manufacturing Co, el fabricante ‌del iPhone, también está ‌preocupado por el uso de tecnología ajena ⁠a TSMC, según el artículo, que cita preocupaciones sobre la fiabilidad y la escala.

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Reuters no pudo verificar inmediatamente esta información. ​Apple y ‌Samsung no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters. Intel se negó a hacer comentarios.

Las conversaciones con Samsung e Intel se encuentran ⁠aún en una fase inicial, ya que ninguna de las dos iniciativas ha dado lugar a ningún pedido hasta el momento, según el artículo.

Apple advirtió de las continuas restricciones en el suministro de chips cuando presentó sus resultados el ‌mes pasado. Las ventas del iPhone se vieron frenadas durante el trimestre por las restricciones de suministro de los chips de procesador avanzados que constituyen el cerebro del dispositivo, dijo ‌el entonces director ejecutivo, Tim Cook.

Los chips de la familia iPhone 17 se fabrican con una ‌variante de ⁠la misma tecnología de fabricación de chips de TSMC que muchos ​de los principales chips de IA.

Con información de Reuters