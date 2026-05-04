Vista de la sede del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort, Alemania

​La inflación de la zona del euro se disparará este año debido al aumento de ‌los precios de ‌la energía, pero luego retrocederá rápidamente y se situará en torno al objetivo del 2% el año que viene, según predijo el lunes la Encuesta Trimestral a Expertos en Previsiones del Banco Central Europeo.

La inflación de la zona del euro ​se disparó hasta ⁠el 3% el mes pasado y es probable ‌que siga aumentando, ya que los ⁠precios del petróleo se mantienen ⁠altos, lo que hace cada vez más probable que el BCE tenga que subir las tasas de ⁠interés para evitar que aumenten las expectativas ​de precios a largo plazo.

La encuesta ‌del BCE, revisada por los ‌dirigentes monetarios en la reunión de la ⁠semana pasada para fijar las tasas de interés, prevé que la inflación se sitúe en una media del 2,7% este año, para luego retroceder al ​2,1% en ‌2027 y al 2,0% en 2028.

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Esto se producirá cuando el crecimiento subyacente de los precios, que excluye los volátiles precios de la energía y los alimentos, se sitúe ⁠en una media del 2,2% tanto en 2026 como en 2027, lo que sugiere que los participantes en la encuesta no esperan demasiados efectos de segunda ronda derivados del aumento del precio del petróleo.

La encuesta es más optimista que algunos indicadores de mercado, ‌que prevén una inflación superior al 2% durante los próximos años, a pesar de que se espera que el banco central suba las tasas de interés tres veces este año.

El crecimiento económico se verá ‌claramente afectado por las repercusiones de la guerra en Irán y la encuesta prevé que la expansión de ‌este año se ⁠sitúe en solo el 1,0%, por debajo del 1,2% previsto hace tres meses ​y del 1,3% considerado como el potencial de crecimiento a largo plazo.

Con información de Reuters