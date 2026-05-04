La salida de EAU de la OPEP no va dirigida contra nadie, dice el CEO de ADNOC

El ministro de Industria y Tecnología Avanzada de EAU y director general y consejero delegado del Grupo ADNOC, Sultan Ahmed Al-Jaber, interviene durante la ceremonia de inauguración del evento anual de la industria energética

La ​decisión de Emiratos Árabes Unidos de abandonar la OPEP y la OPEP+ no iba dirigida contra nadie, ‌sino que tenía por ‌objeto servir a los intereses nacionales, dijo el lunes el director general de Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), el sultán Ahmed al Jaber.

El país del golfo Pérsico, rico en petróleo, abandonó el grupo el 1 de mayo, lo que agravó la brecha con su vecino Arabia ​Saudita, líder de facto ⁠de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

"La decisión ‌soberana de Emiratos Árabes Unidos de reposicionarse ⁠en el panorama energético mundial y ⁠de abandonar la OPEP y la OPEP+ no es una decisión dirigida contra nadie", afirmó Al Jaber en un discurso ⁠pronunciado en la conferencia "Make It In The Emirates".

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Emiratos ​Árabes Unidos y Arabia Saudita, que en su ‌día fueron firmes aliados, han ‌desarrollado una rivalidad latente, enfrentándose en cuestiones que van ⁠desde la política petrolera y la geopolítica regional hasta la carrera por el talento y el capital extranjeros.

Al Jaber señaló que la decisión de abandonar la OPEP ​respondía a ‌los intereses nacionales y a los objetivos estratégicos a largo plazo de EAU, lo que les otorgaba una mayor capacidad para acelerar la inversión, expandirse y crear valor, al tiempo que seguían ⁠siendo un socio fiable y responsable en los mercados energéticos mundiales.

También instó al sector industrial privado y a los fondos soberanos de EAU a tomar decisiones audaces a pesar de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, afirmando que EAU había demostrado resiliencia y se habían mantenido firmes frente ‌a los ataques iraníes.

"Esta fase requiere decisiones serias y audaces. Invertir en casa, o la inversión nacional directa, ya no es una opción; es una prioridad", dijo Al Jaber.

EAU ha sido considerado durante mucho tiempo un centro empresarial y ‌financiero regional estable, y un aliado cercano de EEUU en Oriente Medio. Sin embargo, los ataques con misiles iraníes contra bases estadounidenses ‌y de países ⁠del golfo Pérsico han destrozado el aura de refugio seguro de la región y han ​inquietado a los inversionistas.

Con información de Reuters