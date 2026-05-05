Alerta por tormentas: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, martes 5 de mayo de 2026

Lluvias en Santa Fe.

El clima vuelve a ocupar el centro de la escena en la provincia de Santa Fe. Este martes 5 de mayo arranca con condiciones inestables tanto en Rosario como en la capital provincial, en una jornada atravesada por lluvias intermitentes y probabilidad de tormentas durante gran parte del día.

De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno no es aislado: responde a un patrón de humedad persistente en la región núcleo, que en las últimas semanas generó eventos similares en el Litoral y la zona pampeana.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para hoy

En la ciudad del monumento a la bandera, la jornada se presenta con cielo mayormente cubierto y probabilidades de precipitación que oscilan entre el 10% y el 40% durante todo el día. Las lluvias se harán presentes especialmente en la mañana y la tarde, con mejoras temporarias hacia la noche.

Las temperaturas se ubican entre los 14° de mínima y los 24° de máxima, en un contexto de alta humedad que incrementa la sensación térmica. El viento sopla leve, pero con dirección variable, lo que contribuye a la inestabilidad. No se descartan tormentas aisladas con actividad eléctrica.

Pronóstico de Rosario.

Cómo sigue el clima en Santa Fe hoy

El panorama en la capital provincial es más complejo. Para este martes, las probabilidades de lluvia son más elevadas, lo que alcanza entre el 40% y el 70% en algunos momentos del día, especialmente durante la mañana.

Las temperaturas rondarán entre los 16° y los 25°, con un leve ascenso térmico hacia la tarde. A diferencia de Rosario, aquí se prevén tormentas de mayor intensidad, aunque de corta duración. Las condiciones mejorarían recién hacia la noche, aunque sin despejarse completamente.

Pronóstico de Santa Fe.

Pronóstico extendido: qué pasa el miércoles en Santa Fe y Rosario

El miércoles continuará la inestabilidad en ambas ciudades, aunque con menor intensidad en Santa Fe capital. Rosario mantendrá probabilidades de lluvia durante todo el día, mientras que en la capital provincial el tiempo tenderá a estabilizarse parcialmente.

El dato más relevante aparece el jueves: se espera una mejora en las condiciones generales, pero con la aparición de ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. Este cambio marca el ingreso de un sistema que podría finalmente desplazar la humedad acumulada en la región.

Las recomendaciones para el clima del martes