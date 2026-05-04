Proveedores eléctricos dudan mientras Venezuela busca reparaciones de la red sin garantías de pago

Imagen de archivo de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una comparecencia ante los medios en Caracas, Venezuela.

Cuando potenciales proveedores y financistas para el sector eléctrico venezolano, entre ellos Siemens Energy y GE Vernova, se reunieron con funcionarios en Caracas en abril, la pregunta de cómo se les pagaría para reforzar la deteriorada red eléctrica del país fue una de las principales, según dos fuentes involucradas en las conversaciones.

Los ‌ejecutivos salieron reticentes de los encuentros, indicaron las fuentes, en momentos en ‌que Venezuela intenta impulsar un plan de reconstrucción de 100.000 millones de dólares promovido por Washington.

Proveer un suministro eléctrico estable es una de las principales prioridades de la presidenta encargada Delcy Rodríguez desde que reemplazó al depuesto presidente Nicolás Maduro en enero, pero el país no ha logrado hasta ahora garantizar que pagará puntualmente a los proveedores que ayudarían a recuperar sectores clave como el de petróleo y gas.

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"Volví de Venezuela muy escéptico", dijo un ejecutivo de una firma proveedora de equipos que trabajó con el gobierno y la estatal petrolera PDVSA, quien asistió a una de las reuniones en Caracas. "Las plantas eléctricas no han recibido mantenimiento adecuado en 10 años, así que las necesidades son casi infinitas. Pero aún no tienen ni idea de cómo nos van a pagar".

Menos del 40% de la capacidad instalada de generación de Venezuela está disponible actualmente, lo que provoca frecuentes cortes de energía y ​limita la capacidad manufacturera del país. La capacidad de ⁠generación térmica se amplió durante el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez hasta 2013, pero los proyectos dejaron miles de millones de dólares en facturas impagas a los ‌contratistas, a algunos de los cuales ahora se les está pidiendo regresar.

Persiste una falta de claridad sobre qué proyectos se priorizarán y los suministros ⁠que se requieren para reforzar las líneas de transmisión del país y reparar sus centrales térmicas e ⁠hidroeléctricas. Esto, sumado a las incertidumbres sobre los pagos y las autorizaciones necesarias de Washington y Caracas, retrasará las inversiones, según las fuentes.

El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela, la empresa eléctrica estatal Corpoelec y la petrolera PDVSA no respondieron a solicitudes de comentarios.

SIN SOLUCIONES DE PAGO A LA VISTA

Tras las reuniones de abril con ejecutivos, el gobierno de Rodríguez ⁠ha tenido contacto con empresas como Siemens Energy, GE Vernova y Mitsubishi Power buscando reparaciones de la red eléctrica.

Siemens Energy y GE Vernova confirmaron haberse reunido con ​funcionarios del gobierno. "Estamos comprometidos a responder a la situación y apoyar al pueblo venezolano", dijo un portavoz de GE Vernova. Mitsubishi ‌Power no respondió a una solicitud de comentarios.

De los 36.000 megavatios (MW) de capacidad de ‌generación que Venezuela llegó a tener, menos de 13.000 MW están disponibles actualmente, principalmente por el mal estado de sus plantas termoeléctricas, que solo contribuyen con unos ⁠2.500 MW, o alrededor del 13% de su capacidad, según datos independientes.

Rodríguez no ha elaborado en detalle sus planes, indicando que los esfuerzos iniciales se centran en la reparación de dos grandes centrales termoeléctricas que han operado en forma deficiente durante años.

"Las soluciones no son de un día para otro", declaró la semana pasada en un mitin en Valencia, una de las muchas ciudades afectadas por los frecuentes cortes de luz.

La experiencia de muchas multinacionales durante la era Chávez ha generado recelo sobre la posibilidad de volver a trabajar en Venezuela. ​Varias empresas que no recibieron pagos ‌recurrieron a arbitraje o a acciones legales en el extranjero tras aceptar notas promisorias que Venezuela les entregó en lugar de efectivo. Muchas las negociaron a descuento.

Ninguna realizó más trabajos en los años siguientes, en parte debido a las sanciones estadounidenses, que ahora se están flexibilizando.

El gobierno de Rodríguez rechazó recientemente una propuesta de un grupo de empresas extranjeras que solicitaban pago por adelantado para hacer reparaciones iniciales y proveer repuestos, alegando obstáculos legales, según una de las fuentes.

Otras han sugerido recibir pagos directos de las cuentas supervisadas por el Tesoro estadounidense que recaudan los ingresos de la venta de petróleo del país, dijo ⁠un ejecutivo de un organismo que podría proveer financiamiento.

La relación de Venezuela con las organizaciones multilaterales y los bancos también supone un obstáculo, ya que el país tiene deudas pendientes con esas instituciones, indicaron las fuentes.

APAGONES Y RACIONAMIENTO PROLONGADOS

Los problemas eléctricos suponen grandes obstáculos para el sector de petróleo y gas, la industria más importante del país.

En el Centro de Refinación Paraguaná, uno de las más grandes del mundo con una capacidad instalada de 955.000 barriles diarios, varios apagones este año han impedido que PDVSA reinicie las unidades de producción de gasolina. Esto ha retrasado la distribución, dejando largas filas de conductores esperando combustible.

PDVSA está evaluando sus necesidades de reparaciones y equipos, según una de las fuentes. Sin embargo, la empresa que representa "no repetirá errores del pasado", agregó, refiriéndose a su postura sobre otorgar crédito a Venezuela.

Se necesitan al menos 15.000 millones de dólares para reparar la red eléctrica mediante un plan de estabilización de tres años. Sin esta inversión, solo ‌se conseguirán intervenciones menores, según el experto en energía Miguel Lara. "Es un problema muy complejo, un rompecabezas", afirmó. "No sé con qué electricidad van a sustentar la reactivación económica de la que hablan".

La demanda del año pasado fue de 14.700 MW, dejando un déficit de al menos 1.500 MW, según Lara. La red sufrió 35 interrupciones importantes en el primer trimestre, en comparación con un promedio histórico de tres a cinco eventos por año. El robo y el mal uso de repuestos también contribuyen a los problemas de infraestructura, agregó.

Bernerd Da Santos, vicepresidente ejecutivo de la estadounidense AES, advirtió en una conferencia en línea en marzo sobre la urgente necesidad de reforzar las líneas de transmisión de Venezuela. Si el gobierno ajusta las tarifas para reducir los ‌subsidios y brinda seguridad jurídica a los contratos, la inversión podría ser posible, afirmó.

Algunas productoras de petróleo y gas, incluida la española Repsol, ya han lanzado licitaciones públicas para asegurar sus propias plantas eléctricas y suministros relacionados, según un documento de la compañía al que tuvo acceso Reuters. Repsol no respondió a una solicitud de comentarios.

Mientras tanto, la gente sufre cortes de energía cada vez más ‌prolongados. En Maracay, en la región centro-occidental del ⁠país, una de las más afectadas por los cortes de luz, los apagones se han duplicado recientemente, llegando a durar hasta 10 horas diarias, incluso por la noche.

En Maracaibo, la segunda ciudad más importante de Venezuela después de Caracas, un grupo de jóvenes ha decidido jugar al baloncesto ​en una vieja cancha iluminada únicamente por el faro de una motocicleta.

"Nosotros jugábamos aquí en la cancha casi toda la semana, pero últimamente ha aumentado el racionamiento", dijo Fernando Urdaneta, un estudiante de 20 años. "Entonces ahora hacemos esto para no dejar de hacer deporte, pasar un poco el aburrimiento y el calor en la casa, que se pone como un horno".

Con información de Reuters