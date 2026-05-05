Las estrellas adoptan el disfraz en la Met Gala mientras manifestantes critican a Jeff Bezos

Manifestantes participan en una protesta llamada "Alfombra Roja de la Resistencia" contra la Met Gala, la gala benéfica repleta de estrellas conocida por su moda extravagante y sus invitados de alto perfil, en la ciudad de Nueva York, EEUU

Por Kate Skelly, Daniel Cole ​y Jenna Zucker

NUEVA YORK, 5 mayo (Reuters) - Varias celebridades, entre ellas la superestrella puertorriqueña Bad Bunny, la supermodelo Heidi Klum y la cantante Katy Perry, desfilaron por ‌la alfombra roja de la ‌Met Gala del lunes, muchas de ellas irreconocibles.

Siguiendo de cerca el tema de este año, "El arte del disfraz", Bad Bunny se disfrazó de anciano, Klum lució un traje de la Estatua de la Libertad y Perry pasó desapercibida con una máscara plateada.

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La icónica cantante Beyoncé fue una de las apariciones más destacadas de la noche, que regresó a la Met Gala por primera vez en 10 años como una de sus ​copresidentas. La actriz Blake ⁠Lively, que resolvió una demanda el lunes con su coprotagonista, Justin Baldoni, por el ‌rodaje del drama romántico de 2024 "It Ends With Us" ("Romper el círculo"), ⁠también desfiló por la alfombra roja.

La gala benéfica ⁠anual del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte se ha hecho famosa por su moda extravagante y sus invitados famosos.

Este año suscitó protestas contra el multimillonario fundador ⁠de Amazon, Jeff Bezos, quien patrocinó el evento por primera vez.

Él y su ​esposa, Lauren Sánchez Bezos, hicieron una donación que, según ‌los medios de comunicación, ascendió a 10 millones ‌de dólares y fueron nombrados presidentes honorarios, lo que provocó llamamientos de los ⁠críticos a boicotear el evento por la desigualdad económica y los derechos de los trabajadores.

Los manifestantes sostuvieron letras gigantes que formaban la frase "TAX THE RICH" ("Graven a los ricos") y pancartas que destacaban lo que llamaron la "Alfombra Roja de la Resistencia". Un manifestante fue ​detenido al intentar ‌entrar en el evento. La actriz Sarah Paulson desfiló por la alfombra con un vestido de tul gris y largos guantes blancos, con un billete de un dólar cubriéndole los ojos, y afirmó que su look representaba al "1%".

Las entradas cuestan 100.000 dólares cada una, pero la mayoría de las ⁠celebridades asisten como invitados.

UNA DECLARACIÓN

La exposición de este año marca la inauguración de las Galerías Condé M. Nast del Met, de casi 1.115 metros cuadrados, y presenta cerca de 400 objetos de la colección del museo, combinando prendas con pinturas, esculturas y otras obras de arte.

"Cuando recorres el museo, la única forma de arte que conecta todas y cada una de las galerías en el museo es el cuerpo vestido, por lo que se trata de una ‌especie de denominador común dentro del arte y la cultura", dijo Andrew Bolton, conservador jefe del Instituto del Traje. "Incluso si la gente dice: 'Me da igual la moda' o 'No me interesa', al decirlo ya estás haciendo una declaración".

Otros "looks" llamativos de la noche fueron el vestido ceñido con mangas que llegaban hasta el suelo de la influencer Emma Chamberlain y el ‌tocado de plumas y la máscara realista de la actriz Gwendoline Christie. La superestrella Madonna llegó con un barco en la cabeza y estuvo acompañada por un séquito que desplegaba la ‌larga cola gris de ⁠su vestido.

Los hombres también aprovecharon la noche para ir más allá del esmoquin habitual. El actor canadiense Hudson Williams, protagonista del drama viral ​sobre "hockey" sobre hielo "Heated Rivalry" ("Más que rivales"), optó por un traje azul claro y un maquillaje que, según él, se inspiraba en la película "Cisne negro"

(Redacción de Costas Pitas y Kate Skelly; edición de Cynthia Osterman y Kate Mayberry; edición en español de Jorge Ollero Castela)